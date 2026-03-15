Premier League: il Tottenham rallenta il Liverpool, lo United piega l’Aston Villa

LIVERPOOL-TOTTENHAM 1-1

Il Liverpool sfida il Tottenham ad Anfield, dove a stappare il match al 19’ è Szoboszlai, con quella che è diventata ormai la specialità della casa per lui: l’ungherese colpisce infatti direttamente su calcio di punizione, piegando la mano di Vicario. Il portiere italiano si rifà però al 35’, deviando contro il palo il tiro scoccato da Gakpo, mentre Alisson para sull’incornata di Richarlison nel recupero del primo tempo. Proprio l’ex Everton riesce però a pareggiare 1-1 al 90’, sfruttando un’amnesia difensiva dei Reds. Tudor può così festeggiare il suo primo punto sulla panchina del Tottenham, centrando il primo risultato positivo alla sua quinta gara alla guida degli Spurs: i londinesi salgono a 30 punti, interrompendo una striscia di sei sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Mastica amaro il Liverpool, che riesce a scavalcare comunque il Chelsea al quinto posto: i Reds ora hanno 49 punti.



MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA 3-1

Il magnifico Old Trafford è teatro del match tra Manchester United e Aston Villa, gara che vede chiudersi senza gol la sua prima frazione. L’equilibrio si spezza però al 53’, quando a portarsi sull’1-0 sono i Red Devils: Bruno Fernandes dipinge l’assist da calcio d’angolo e Casemiro insacca di testa il suo settimo gol in questo campionato. La reazione dei Villans non si fa però attendere e arriva sotto forma del pareggio di Barkley al 64’: l’inglese buca Lammens con un bel colpo di mancino, nonostante una posizione dubbia di Onana (il suo fuorigioco viene considerato passivo). Cunha non ci sta e al 71’ riporta avanti il Man U: il brasiliano segna il 2-1 con un destro piazzato sul secondo palo, innescato ancora una volta da Bruno Fernandes. A sigillare il risultato è poi Sesko: entrato dalla panchina, lo sloveno timbra il 3-1 all’81’, complice una deviazione di Mings. Lo United sale così a 54 punti e stacca proprio l’Aston Villa, fermo a 51.



LE ALTRE PARTITE

Il Crystal Palace pareggia 0-0 contro il Leeds a Selhurst Park, dove Calvert-Lewin sbaglia un rigore nel primo tempo e Gudmundsson viene espulso nei minuti di recupero della frazione: le Eagles si portano a 39 punti, i Peacocks a 32. Uno 0-0 è anche il risultato che esce dal match del City Ground tra il Nottingham Forest e il Fulham: l’ex Bologna Ndoye si vede annullare per fuorigioco un gol al 63’, con i Cottagers che salgono così a 41 punti e i Garibaldi Reds a 29.