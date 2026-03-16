Serie A, Cremonese-Fiorentina 1-4: scatto salvezza dei viola
I viola dominano una partita delicatissima e allontanano la zona retrocessione. Grigiorossi sempre terz'ultimi a meno tre dal Lecce
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Il Monday Night della 29ª giornata di Serie A vede il netto successo per 4-1 della Fiorentina nello scontro salvezza contro la Cremonese. La serata allo Zini inizia con un ricordo del compianto Davide Astori, dopodiché è Parisi a sbloccare il risultato al 25’, con un diagonale che buca Audero: a incidere è anche una lieve deviazione di Floriani.
I viola prendono entusiasmo e al 31’ allungano pure sul 2-0 con Piccoli: imbeccato dal filtrante di Gosens, l’ex Cagliari scappa alla difesa grigiorossa con il suo taglio in profondità e supera Audero con un tocco sotto da attaccante puro. Il gol più bello del match lo realizza però Dodò al 49’: il brasiliano si divora oltre metà campo di corsa, supera Floriani, mette a sedere Maleh e Audero con un delizioso tocco di suola e appoggia in rete il 3-0.
Nonostante il triplo colpo subìto, la Cremo prova però a non mollare e al 57’ trova la forza per accorciare le distanze: Ceccherini costruisce l’assist e Okereke insacca il 3-1. La Fiorentina rischia quindi di incassare anche un’altra rete, prima di risigillare la sfida con il 4-1 firmato da Gudmundsson al 70’: Piccoli serve l’assist di tacco e l’islandese cala il poker col destro. I gigliati si prendono così questo importante scontro salvezza e salgono a 28 punti, portandosi a +4 sulla zona retrocessione. A 24 resta infatti la Cremonese, al terzultimo posto in classifica. A rischio la panchina di Nicola: Giampaolo e Gotti i possibili successori.
IL TABELLINO
CREMONESE-FIORENTINA 1-4
Cremonese (3-5-2): Audero 5; Folino 5, Ceccherini 6 (35’ st Terracciano sv), Luperto 4,5; Floriani 4,5 (24’ st Zerbin 5,5), Thorsby 5,5 (1’ st Grassi 5,5), Bondo 5,5 (1’ st Okereke 6,5), Maleh 5 (17’ st Vandeputte 6), Barbieri 5,5; Djuric 6, Bonazzoli 5,5. A disp.: Silvestri, Nava, Pemi, Bianchetti, Faye, Payero, Sanabria. All.: Nicola
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6; Dodò 8, Pongracic 6, Ranieri 6,5 (43’ st Fabbian sv), Gosens 6,5 (36’ st Rugani sv); Fagioli 6,5; Parisi 7 (36’ st Fazzini sv), Brescianini 6, Mandragora 6,5 (30’ st Ndour 6), Gudmundsson 7 (30’ st Harrison 6); Piccoli 8. A disp.: Leonardelli, Christensen, Comuzzo, Kean, Kouadio, Braschi, Balbo. All.: Vanoli
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 25’ Parisi (F), 32’ Piccoli (F), 4’ st Dodò (F), 12’ st Okereke (C), 25’ st Gudmundsson (F)
Ammoniti: Bondo (C)
LE STATISTICHE
La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque sfide in questa Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle prime 14 con Paolo Vanoli allenatore nel campionato in corso.
La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque trasferte in Serie A (2P), dopo che non aveva vinto alcuna delle prime 10 sfide disputate fuori casa in questo campionato.
La Fiorentina non segnava almeno quattro gol in trasferta in Serie A dal 20 ottobre 2024, 0-6 vs Lecce al Via del Mare in quel caso.
Per la prima volta in carriera in Serie A, Roberto Piccoli ha segnato e fornito assist nella stessa partita; in generale, in tutte le precedenti 158 gare giocate nella massima serie aveva servito un solo passaggio vincente.
Terzo gol per Roberto Piccoli in questa Serie A, tutti in trasferta. In generale 15 delle 26 sue reti nella massima serie sono arrivate fuori casa e dalla sua prima stagione in gol in A (dal 2020/21) è l’unico nato dal 2001 in avanti ad aver raggiunto quota 15 appunto in trasferta.
Questa è la seconda volta in carriera in Serie A in cui Albert Gudmundsson ha segnato e fornito assist nella stessa partita. L’islandese non ci riusciva in un match nella massima serie dal 22 dicembre 2023 con il Genoa contro il Sassuolo, anche in quel caso in trasferta.
Albert Gudmundsson ha preso parte a 15 reti in questa stagione (9G+6A), almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra tra tutte le competizioni in corso (a quota 10 Moise Kean e Rolando Mandragora).
Dopo il gol contro il Rakow in UEFA Conference League, Albert Gudmundsson ha segnato in due sfide consecutive tra tutte le competizioni per la seconda volta in questa stagione, la prima dopo le reti vs Rapid e Bologna a ottobre 2025.
Quarto assist per Albert Gudmundsson in questa Serie A, eguagliata la sua miglior stagione in termini di passaggi vincenti nel torneo (quattro appunto anche nel 2023/24 con il Genoa).
Secondo gol per Dodô in Serie A, 1051 giorni dopo quello contro la Sampdoria del 30 aprile 2023. Prima di oggi, aveva fornito due assist in questo campionato, entrambi al Franchi e non prendeva parte ad una rete fuori dalle mura amiche nel torneo dal 23 aprile 2025 contro il Cagliari.
Primo assist per Robin Gosens in questa Serie A. Il tedesco della Viola non ne forniva uno nella massima serie dall’ultima giornata dello scorso campionato, il 25 maggio scorso, contro l’Udinese al Bluenergy (rete del definitivo 2-3 per la Viola siglato da Moise Kean in quel caso).
Con l’assist per la rete di Fabiano Parisi sono 10 le partecipazioni attive per Rolando Mandragora in questa stagione (7G+3A). Il classe ’97 è il primo centrocampista centrale italiano a raggiungere la doppia cifra di coinvolgimenti tra tutte le competizioni 2025/26.
Quella in corso diventa la miglior stagione in termini di coinvolgimenti in gol per Rolando Mandragora in Serie A, otto – 6G+2A – uno in più rispetto a quelli messi insieme nello scorso campionato (4G+3A).
Alla 100ª presenza in tutte le competizioni con la Fiorentina, Fabiano Parisi ha segnato il primo gol in questa Serie A. Il classe 2000 non trovava la via della rete in campionato dal 18 maggio scorso contro il Bologna al Franchi mentre in trasferta dal 20 ottobre 2024 contro il Lecce al Via del Mare.
100ª presenza per Luca Ranieri in Serie A con la Fiorentina.
Con la vittoria in questa sfida, la Fiorentina resta imbattuta contro la Cremonese in Serie A (8V, 6N) e contro nessun’altra squadra conta più gare all’attivo nel torneo senza mai perdere (14 come contro Varese, Catanzaro e Reggina).
La Cremonese ha perso quattro sfide consecutive in Serie A per la prima volta da novembre 2022 e gennaio 2023 con Massimiliano Alvini allenatore.
Primo gol per David Okereke alla quarta presenza in questa Serie A. Il classe 1997 non segnava nella massima serie dal 3 maggio 2023 contro il Milan al Meazza mentre in casa dal 30 aprile 2023 contro l’Hellas Verona, sempre con la Cremonese.
Secondo assist per Federico Ceccherini in Serie A, dopo quello per il gol di Marcello Trotta contro la Sampdoria, l’11 marzo 2018 quando vestiva la maglia del Crotone.