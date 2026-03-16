Serie A, Cremonese-Fiorentina 1-4: scatto salvezza dei viola

Nonostante il triplo colpo subìto, la Cremo prova però a non mollare e al 57’ trova la forza per accorciare le distanze: Ceccherini costruisce l’assist e Okereke insacca il 3-1. La Fiorentina rischia quindi di incassare anche un’altra rete, prima di risigillare la sfida con il 4-1 firmato da Gudmundsson al 70’: Piccoli serve l’assist di tacco e l’islandese cala il poker col destro. I gigliati si prendono così questo importante scontro salvezza e salgono a 28 punti, portandosi a +4 sulla zona retrocessione. A 24 resta infatti la Cremonese, al terzultimo posto in classifica. A rischio la panchina di Nicola: Giampaolo e Gotti i possibili successori.