Scudetto e lotta Champions: numeri e proiezioni, Como e Juve si 'fidano' di Allegri

D'altronde il Milan dovrà affrontare diversi ostacoli tutt'altro che banali da qui a maggio come Atalanta, Juventus e proprio il Napoli. La sfida del Maradona probabilmente deciderà chi occuperà la seconda piazza a fine stagione: la sfida è serrata con Napoli e Milan che, secondo le proiezioni, dovrebbero arrivare a toccare quota 80 punti o poco sotto a fine campionato. E poi c'è la rincorsa al quarto posto: si prospetta una lotta serrata tra Como e Juventus. Entrambe hanno accelerato nelle ultime giornate ed è assai probabile che la previsione di Allegri sia corretta. Considerando la media-punti dei lariani finora (1.86), Nico Paz e compagni arriveranno sicuramente a quota 71.