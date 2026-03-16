SERIE A

Scudetto e lotta Champions: numeri e proiezioni, Como e Juve si 'fidano' di Allegri

Il tecnico rossonero fissa a 75 la quota Champions: i calendari a confronto

16 Mar 2026 - 22:58
videovideo

"Per la Champions mancano 5 vittorie" Allegri dixit. Il tecnico del Milan, esperto in numeri e proiezioni difficilmente sbaglia. A nove giornate dal termine è tempo di fare i conti classifica alla mano e considerando il calendario oltre al ruolino delle varie squadre da agosto a oggi. Prendiamo l'Inter: a livello aritmetico ai nerazzurri mancano esattamente 20 punti per festeggiare il 21esimo scudetto. Ma probabilmente ne basteranno meno considerando la media-punti di Milan e Napoli. Con ancora 12-13 punti circa, il Tricolore per Chivu diventerà realtà.

CORSA CHAMPIONS: COSA DICONO I NUMERI

D'altronde il Milan dovrà affrontare diversi ostacoli tutt'altro che banali da qui a maggio come Atalanta, Juventus e proprio il Napoli. La sfida del Maradona probabilmente deciderà chi occuperà la seconda piazza a fine stagione: la sfida è serrata con Napoli e Milan che, secondo le proiezioni, dovrebbero arrivare a toccare quota 80 punti o poco sotto a fine campionato. E poi c'è la rincorsa al quarto posto: si prospetta una lotta serrata tra Como e Juventus. Entrambe hanno accelerato nelle ultime giornate ed è assai probabile che la previsione di Allegri sia corretta. Considerando la media-punti dei lariani finora (1.86), Nico Paz e compagni arriveranno sicuramente a quota 71.

CORSA CHAMPIONS: CALENDARI A CONFRONTO

La Juventus che insegue deve sbagliare o poco e niente: tolte le partite con Milan e Atalanta, entrambe in trasferta, i bianconeri hanno davanti un calendario abbastanza agevole. Da sottolineare le sfide con Lecce e Fiorentina nel finale che però potrebbero arrivare all'appuntamento già salve. Il Como invece, dovrà affrontare due big come Napoli e Inter. Anzi con quest'ultima l'incrocio sarà doppio considerando anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma a San Siro il prossimo 21 aprile (in diretta esclusiva sui canali Mediaset). Leggermente più dietro c'è la Roma, adesso con 51 punti in classifica e a tre lunghezze dal Como quarto. Il percorso dei giallorossi, che devono ancora affrontare l'Inter a San Siro, sarà sicuramente condizionato anche dai risultati in Europa. Giovedì Gasp affronterà il Bologna per accedere ai quarti di Europa League. In caso di passaggio del turno (si parte dall'1-1 d'andata al Dall'Ara), è chiaro che il focus dei capitolini si sposterebbe sulla vittoria del trofeo europeo per conquistare l'accesso alla prossima Champions League.

IL CALENDARIO DELLE PRIME SEI IN CLASSIFICA (in maiuscolo le partite da giocare in casa)

- Calendario Inter: Fiorentina, ROMA (in casa), Como, CAGLIARI, Torino, PARMA, Lazio, VERONA, Bologna

- Calendario Milan: TORINO, Napoli, UDINESE, Verona, JUVENTUS, Sassuolo, ATALANTA, Genoa, CAGLIARI

- Calendario Napoli: Cagliari, MILAN, Parma, LAZIO, CREMONESE, Como, BOLOGNA, Pisa, UDINESE

- Calendario Como: PISA, Udinese, INTER, Sassuolo, Genoa, NAPOLI, Verona, PARMA, Cremonese

- Calendario Juventus: SASSUOLO, GENOA, Atalanta, BOLOGNA, Milan, VERONA, Lecce, FIORENTINA, Torino

- Calendario Roma: LECCE, Inter, PISA, ATALANTA, Bologna, FIORENTINA, Parma, LAZIO, Verona.

inter
milan
serie a
napoli
como
juventus
roma

Ultimi video

00:32
CLIP CESARI ARBITRI E FUGA DI CERVELLI 16/03 SRV

L'elenco di Cesari: "Il problema dei nostri arbitri? La fuga dei cervelli"

03:30
SRV RULLO SCUDETTO TUTTO FINITO? FORSE 16/3 (MUSICATO)

Inter a +8 sul Milan e +9 sul Napoli: lotta Scudetto finita? Forse...

02:26
SRV RULLO ARBITRI E VAR - ANTICIPAZIONI OPEN VAR 16/3 SRV

Arbitri e Var: le decisioni sugli errori di Inter-Atalanta

01:27
MCH STOCCARDA-LIPSIA 1-0 MCH

Lo Stoccarda conquista lo spareggio Champions: Undav manda ko il Lipsia

01:41
MCH PORTO-MOREIRENSE 3-0 MCH

Farioli vola col Porto: tris in casa e Sporting più distante

01:35
MCH WERDER-MAINZ 0-2 MCH

Il Werder va ko in casa: Mainz corsaro, i gol della sfida

01:38
MCH BOCA-UNION 1-1 MCH

Il Boca Juniors non vince: solo 1-1 con l'Union

01:43
MCH RIVER-SARMIENTO 2-0 MCH

Driussi, gol di tacco e il River va: 2-0 al Sarmiento

02:01
SRV RULLO JUVE: "A DIFESA" DI SPALLETTI 16/3 SRV OK

Juve senza attaccanti, ma con una difesa da Champions

01:46
SRV RULLO INTER IL FANTASMA THURAM 16/03 (MUSICATO) SRV

Inter, Thuram sembra un fantasma: i numeri della crisi

01:38
SRV RULLO LEAO SILENZIO DOPO LA TEMPESTA LAZIO 16/03 SRV

Leao, il silenzio dopo la tempesta: cosa cambia dopo Roma

01:31
Trevisani: "Il Milan ha sprecato l'occasione"

Trevisani: "Il Milan ha sprecato l'occasione"

01:41
Chivu deve resettare

Chivu deve resettare

00:58
Trevisani: "Leao, è scoppiato un caso"

Trevisani: "Leao, è scoppiato un caso"

01:18
Trevisani: "Dal gol di Gatti la Roma si è innervosita"

Trevisani: "Dal gol di Gatti la Roma si è innervosita"

00:32
CLIP CESARI ARBITRI E FUGA DI CERVELLI 16/03 SRV

L'elenco di Cesari: "Il problema dei nostri arbitri? La fuga dei cervelli"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:38
Straordinario Vicenza: promozione in Serie B con sei turni d'anticipo. Scoppia la festa
20:11
Brasile: Ancelotti lascia fuori Neymar, due gli 'italiani'
19:14
Qualif. Europeo U17 femminile, Azzurrine superano 3-0 Turchia
18:12
Serie B  in campo per AIL con le Uova di Pasqua solidali
18:02
Udinese: lesione al polpaccio, Buksa torna dopo sosta nazionali