Scudetto e lotta Champions: numeri e proiezioni, Como e Juve si 'fidano' di Allegri
Il tecnico rossonero fissa a 75 la quota Champions: i calendari a confronto
"Per la Champions mancano 5 vittorie" Allegri dixit. Il tecnico del Milan, esperto in numeri e proiezioni difficilmente sbaglia. A nove giornate dal termine è tempo di fare i conti classifica alla mano e considerando il calendario oltre al ruolino delle varie squadre da agosto a oggi. Prendiamo l'Inter: a livello aritmetico ai nerazzurri mancano esattamente 20 punti per festeggiare il 21esimo scudetto. Ma probabilmente ne basteranno meno considerando la media-punti di Milan e Napoli. Con ancora 12-13 punti circa, il Tricolore per Chivu diventerà realtà.
CORSA CHAMPIONS: COSA DICONO I NUMERI
D'altronde il Milan dovrà affrontare diversi ostacoli tutt'altro che banali da qui a maggio come Atalanta, Juventus e proprio il Napoli. La sfida del Maradona probabilmente deciderà chi occuperà la seconda piazza a fine stagione: la sfida è serrata con Napoli e Milan che, secondo le proiezioni, dovrebbero arrivare a toccare quota 80 punti o poco sotto a fine campionato. E poi c'è la rincorsa al quarto posto: si prospetta una lotta serrata tra Como e Juventus. Entrambe hanno accelerato nelle ultime giornate ed è assai probabile che la previsione di Allegri sia corretta. Considerando la media-punti dei lariani finora (1.86), Nico Paz e compagni arriveranno sicuramente a quota 71.
CORSA CHAMPIONS: CALENDARI A CONFRONTO
La Juventus che insegue deve sbagliare o poco e niente: tolte le partite con Milan e Atalanta, entrambe in trasferta, i bianconeri hanno davanti un calendario abbastanza agevole. Da sottolineare le sfide con Lecce e Fiorentina nel finale che però potrebbero arrivare all'appuntamento già salve. Il Como invece, dovrà affrontare due big come Napoli e Inter. Anzi con quest'ultima l'incrocio sarà doppio considerando anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma a San Siro il prossimo 21 aprile (in diretta esclusiva sui canali Mediaset). Leggermente più dietro c'è la Roma, adesso con 51 punti in classifica e a tre lunghezze dal Como quarto. Il percorso dei giallorossi, che devono ancora affrontare l'Inter a San Siro, sarà sicuramente condizionato anche dai risultati in Europa. Giovedì Gasp affronterà il Bologna per accedere ai quarti di Europa League. In caso di passaggio del turno (si parte dall'1-1 d'andata al Dall'Ara), è chiaro che il focus dei capitolini si sposterebbe sulla vittoria del trofeo europeo per conquistare l'accesso alla prossima Champions League.
IL CALENDARIO DELLE PRIME SEI IN CLASSIFICA (in maiuscolo le partite da giocare in casa)
- Calendario Inter: Fiorentina, ROMA (in casa), Como, CAGLIARI, Torino, PARMA, Lazio, VERONA, Bologna
- Calendario Milan: TORINO, Napoli, UDINESE, Verona, JUVENTUS, Sassuolo, ATALANTA, Genoa, CAGLIARI
- Calendario Napoli: Cagliari, MILAN, Parma, LAZIO, CREMONESE, Como, BOLOGNA, Pisa, UDINESE
- Calendario Como: PISA, Udinese, INTER, Sassuolo, Genoa, NAPOLI, Verona, PARMA, Cremonese
- Calendario Juventus: SASSUOLO, GENOA, Atalanta, BOLOGNA, Milan, VERONA, Lecce, FIORENTINA, Torino
- Calendario Roma: LECCE, Inter, PISA, ATALANTA, Bologna, FIORENTINA, Parma, LAZIO, Verona.