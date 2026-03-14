Premier League: l’Arsenal allunga a +9 sul City, ko il Chelsea

ARSENAL-EVERTON 2-0

L’Arsenal accoglie l’Everon all’Emirates, dove il primo tempo si chiude a reti bianche. L’equilibrio persiste poi anche nella ripresa, fino all’89’, quando Gyokeres timbra l’1-0 che indirizza la gara sui binari dei Gunners. Al 97’ è poi Dowman a chiudere i conti a favore di Arteta, con il 2-0 finale che porta l’Arsenal a 70 punti: i londinesi infilano il quarto successo consecutivo e allungano sul Manchester City. A quota 43 punti resta l’Everton.



WEST HAM-MANCHESTER CITY 1-1

Il Manchester City fa tappa al London Stadium, per il match contro il West Ham. Nella capitale inglese accade tutto nel primo tempo, visto che Bernardo Silva apre le marcature a favore degli Sky Blues al 31’, mentre Mavropanos pareggia per gli Irons quattro minuti più tardi. L’1-1 perdura poi fino al triplice fischio, finendo così col rallentare nuovamente la formazione di Guardiola. Il City sale infatti a 61 punti, ma scivola a -9 dall’Arsenal capolista: i londinesi hanno però sempre una partita in più già giocata. Il West Ham si porta invece a 29 punti.



LE ALTRE PARTITE

Il Newcastle festeggia il ritorno alla vittoria, grazie all’1-0 inflitto al Chelsea. A Stamford Bridge è Gordon a decidere il match al 18’. I Magpies salgono così a 42 punti, mentre i Blues restano fermi a 48. Il Brighton vince invece 1-0 contro il Sunderland allo Stadium of Light: a far felici i Seagulls è la rete di Minteh (58’), con i Black Cats che vengono così agguantati a 40 punti. È, infine, 0-0 tra Burnley e Bournemouth: le Cherries ora hanno 41 punti, i Clarets 20.