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Premier League: l’Arsenal allunga a +9 sul City, ko il Chelsea

I Gunners piegano 2-0 l’Everton, i Citizens pareggiano 1-1 col West Ham. Successo del Newcastle contro i Blues

14 Mar 2026 - 23:04
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Il 30º turno di Premier League registra l’allungo al vertice dell’Arsenal: i Gunners si impongono infatti 2-0 all’Emirates contro l’Everton e volano così a +9 in classifica sul Manchester City, che pareggia invece 1-1 col West Ham a Londra: la squadra di Arteta ha però sempre una partita in più già giocata rispetto a quella di Guardiola. A esultare è anche il Newcastle di Tonali, grazie all’1-0 esterno contro il Chelsea. Il Brighton batte il Sunderland, pareggiano Burnley e Bournemouth.

ARSENAL-EVERTON 2-0
L’Arsenal accoglie l’Everon all’Emirates, dove il primo tempo si chiude a reti bianche. L’equilibrio persiste poi anche nella ripresa, fino all’89’, quando Gyokeres timbra l’1-0 che indirizza la gara sui binari dei Gunners. Al 97’ è poi Dowman a chiudere i conti a favore di Arteta, con il 2-0 finale che porta l’Arsenal a 70 punti: i londinesi infilano il quarto successo consecutivo e allungano sul Manchester City. A quota 43 punti resta l’Everton.

WEST HAM-MANCHESTER CITY 1-1
Il Manchester City fa tappa al London Stadium, per il match contro il West Ham. Nella capitale inglese accade tutto nel primo tempo, visto che Bernardo Silva apre le marcature a favore degli Sky Blues al 31’, mentre Mavropanos pareggia per gli Irons quattro minuti più tardi. L’1-1 perdura poi fino al triplice fischio, finendo così col rallentare nuovamente la formazione di Guardiola. Il City sale infatti a 61 punti, ma scivola a -9 dall’Arsenal capolista: i londinesi hanno però sempre una partita in più già giocata. Il West Ham si porta invece a 29 punti.

LE ALTRE PARTITE
Il Newcastle festeggia il ritorno alla vittoria, grazie all’1-0 inflitto al Chelsea. A Stamford Bridge è Gordon a decidere il match al 18’. I Magpies salgono così a 42 punti, mentre i Blues restano fermi a 48. Il Brighton vince invece 1-0 contro il Sunderland allo Stadium of Light: a far felici i Seagulls è la rete di Minteh (58’), con i Black Cats che vengono così agguantati a 40 punti. È, infine, 0-0 tra Burnley e Bournemouth: le Cherries ora hanno 41 punti, i Clarets 20.

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