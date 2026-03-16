Valentino Rossi su Kimi Antonelli: "è speciale, bello per la F.1 e per l'Italia"
Il nove volte iridato delle moto racconta il suo rapporto con il pilota della Mercedesdi Stefano Gatti
Tra i primi a complimentarsi con Kimi Antonelli per la vittoria nel Gran Premio della Cina è stato Valentino Rossi. E forse non poteva che essere così, visto che in un certo senso il pilota italiano della Mercedes aveva... chiamato in causa il "Dottore" pochi minuti dopo essere sceso dalla sua monoposto, definendo il suo primo successo come "una vittoria" che dà gusto": una vera e propria citazione valentiniana che non poteva sfuggire agli osservatori più attenti. Valentino ha ricambiato con queste parole:
"Che bello, sono contentissimo di vivere questo momento di Kimi perché noi abbiamo iniziato a seguirlo già da piccolino, quando veniva su con i kart e ci siamo trovati a girare insieme ogni tanto sulla pista di Migliaro dove qualche volta andiamo ad allenarci noi e c'è anche lui. È stato bellissimo vederlo arrivare fino alla Formula Uno, quest'anno con una macchina competitiva e vederlo vincere per la prima volta. Secondo me è una cosa speciale perché in Italia ci mancava da tantissimo tempo un pilota vincente. Ho letto che la combinazione di pole, vittoria e giro veloce tutte insieme l'ultima volta l'aveva fatta Ascari nel 1953. Quindi è bello per la Formula Uno e per l'Italia".