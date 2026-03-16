Valentino Rossi su Kimi Antonelli: "è speciale, bello per la F.1 e per l'Italia"

"Che bello, sono contentissimo di vivere questo momento di Kimi perché noi abbiamo iniziato a seguirlo già da piccolino, quando veniva su con i kart e ci siamo trovati a girare insieme ogni tanto sulla pista di Migliaro dove qualche volta andiamo ad allenarci noi e c'è anche lui. È stato bellissimo vederlo arrivare fino alla Formula Uno, quest'anno con una macchina competitiva e vederlo vincere per la prima volta. Secondo me è una cosa speciale perché in Italia ci mancava da tantissimo tempo un pilota vincente. Ho letto che la combinazione di pole, vittoria e giro veloce tutte insieme l'ultima volta l'aveva fatta Ascari nel 1953. Quindi è bello per la Formula Uno e per l'Italia".