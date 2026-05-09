STAGIONE 2026/27 Psg, la nuova maglia home è una dichiarazione d'amore per i suoi tifosi

Maglia blu con un'ampia striscia centrale rossa e bianca: la nuova maglia home del Psg della prossima stagione è un tributo ai tifosi del presente e del passato. Disegnata in collaborazione con Nike, la nuova casacca è fedele alla tradizione e celebra il DNA del club ma con lo sguardo rivolto al futuro. "Ispirata direttamente ai colori che si sprigionano dalle tribune del Parco dei Principi, la grafica centrale evoca l'energia delle bandiere sventolate nelle curve dello stadio e cattura la passione collettiva che contraddistingue il Psg. Concepita come una vera e propria dichiarazione d'amore per Parigi e i suoi tifosi, la maglia incarna un legame vivo tra il campo e gli spalti.