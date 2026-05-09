1 di 10
© X psg
© X psg
© X psg

© X psg

© X psg

STAGIONE 2026/27

Psg, la nuova maglia home è una dichiarazione d'amore per i suoi tifosi

Maglia blu con un'ampia striscia centrale rossa e bianca: la nuova maglia home del Psg della prossima stagione è un tributo ai tifosi del presente e del passato. Disegnata in collaborazione con Nike, la nuova casacca è fedele alla tradizione e celebra il DNA del club ma con lo sguardo rivolto al futuro. "Ispirata direttamente ai colori che si sprigionano dalle tribune del Parco dei Principi, la grafica centrale evoca l'energia delle bandiere sventolate nelle curve dello stadio e cattura la passione collettiva che contraddistingue il Psg. Concepita come una vera e propria dichiarazione d'amore per Parigi e i suoi tifosi, la maglia incarna un legame vivo tra il campo e gli spalti.

09 Mag 2026 - 13:41
10 foto
psg

Ultimi video

00:56
DICH ALLEGRI SU REAZIONE PER SITO 9/5 DICH

Allegri pronto alla reazione: "Non sono preoccupato, bisogna pensare positivo"

01:42
DICH GIAMPAOLO PRE PISA PER SITO 9/5 DICH

Giampaolo: "Ora contano gli uomini, questa è più di una partita"

01:14
MCH INTER GIOCATORI DAL PAPA 9/5 MCH

Inter, audizione da Papa Leone XIV

01:24
Il Clasico su Mediaset

Il Clasico su Mediaset

01:30
Tutto un altro Zielinski

Tutto un altro Zielinski

01:46
Malen a caccia di record

Malen a caccia di record

01:39
De Ketelaere in crisi

De Ketelaere in crisi

01:34
Gimenez, ultima chiamata

Gimenez, ultima chiamata

00:27
Allegri e il futuro

Allegri e il futuro

00:32
Allegri e la Champions

Allegri e la Champions

01:14
Vlahovic torna titolare

Vlahovic torna titolare

01:18
Le parole di Spalletti

Le parole di Spalletti

02:10
Ecco l'altro "Scudetto"

Ecco l'altro "Scudetto"

00:27
DICH ALLEGRI SU FUTURO PER SITO 9/5 DICH

Allegri e il futuro: "Spero di rimanere al Milan il più a lungo possibile"

00:53
DICH ALLEGRI SU LOTTA CHAMPIONS PER SITO 9/5 DICH

"Allegri e la lotta Champions: "Contano solo queste tre partite, ho bisogno di tutti"

00:56
DICH ALLEGRI SU REAZIONE PER SITO 9/5 DICH

Allegri pronto alla reazione: "Non sono preoccupato, bisogna pensare positivo"

I più visti di Calcio Estero

CLIP TIFOSI REAL "ANDATE AL CIRCO" 08/05 SRV

Caos Real, i tifosi contro i giocatori: "Andate al circo"

"De Zerbi è stato un vero stro**o": il Ct del Canada Marsch attacca, Ismael Koné al centro dello scontro

"Nessun pugno, mi sono tagliato con un tavolo": la versione di Valverde sulla rissa e il referto medico

Bufera Real, il club punisce Valverde e Tchouaméni: "Sanzione per entrambi di 500mila euro"

Jaissle, due Champions a 38 anni: “Sfiorai il Milan, ora sfido Inzaghi e CR7. Il mio Kessié? Da Serie A…”

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City