Internazionali Roma: Shelton e Auger-Aliassime fuori a sorpresa

09 Mag 2026 - 21:32
© Getty Images

© Getty Images

Esce all'esordio uno degli annunciati protagonisti del tabellone maschile degli Internazionali. Inserito come quinto nel seeding e bye al primo turno, lo statunitense Ben Shelton è stato battuto 6-4 6-7(5) 6-3 dopo due ore e 17' di gioco dal georgiano Nikoloz Basilashvili, proveniente dalle qualificazioni.

Fuori anche il canadese Felix Auger-Aliassime, la testa di serie numero 4, che esce di scena al secondo turno del torneo romano, per mano dell'argentino Mariano Navone con il punteggio di 7-6 (7-4), 7-6 (7-5).

Questi gli altri risultati di giornata: Nakashima (Usa, 30) b. Bautista (Esp) 6-4 6-0;Andreeva b. Golubic (Svi) 6-1 4-6 6-0; Ostapenko (Lat) b. Q.Zheng (Chn) 4-6 6-4 6-4. 

tennis
internazionali roma
ben shelton
auger-aliassime

Ultimi video

02:46
DICH DARDERI INTERNAZIONALI ROMA DICH

Darderi: "Con Sinner e Alcaraz non c'è mai partita"

02:11
INTW ESCLUSIVA BELLUCCI 9/5 DICH

Bellucci in esclusiva: "Mi sento cresciuto. Bello l'exploit ma serve costanza"

00:32
DICH COBOLLI 9/5 DICH

Cobolli: "Non il mio miglior tennis, ma atteggiamento giusto"

00:30
DICH SINNER 9/5 DICH

Sinner: "Cercherò di alzare il livello nella prossima partita"

00:35
MCH TENNIS SINNER BOCELLI 9/5 MCH

Sinner-Bocelli: Jannik interrompe l'allenamento e scherza col tenore

01:18
Atp Roma, ok gli azzurri

Atp Roma, ok gli azzurri

00:22
MCH COBOLLI E SABALENKA CAZZEGGIO MCH

Cobolli, divertente siparietto con la Sabalenka al Foro Italico

03:26
La giornata di Sinner

La giornata di Sinner

01:12
MCH SINNER ENTUSIASMO MCH

Sinner, tifo da stadio per il suo allenamento

01:10
DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH

Sinner: "Montepremi? Gli Slam ci rispettino, zitti per tanto tempo"

02:57
DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

01:41
Sinner in campo sabato

Sinner in campo sabato

00:30
MCH ENTUSIASMO DJOKOVIC MCH

Che entusiasmo a Roma per Djokovic! Tribune piene in allenamento

00:32
DICH MUSETTI DICH

Musetti: "A Roma per sorprendere"

02:55
DICH BERRETTINI OTO DICH

Berrettini: "Voglio ritrovare leggerezza, Cagliari mi ha ricaricato"

02:46
DICH DARDERI INTERNAZIONALI ROMA DICH

Darderi: "Con Sinner e Alcaraz non c'è mai partita"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH

Sinner: "Montepremi? Gli Slam ci rispettino, zitti per tanto tempo"

Esclusiva Schwazer

Esclusiva Schwazer: "Europei? Parliamone ma non dipende solo da me"

MCH COBOLLI E SABALENKA CAZZEGGIO MCH

Cobolli, divertente siparietto con la Sabalenka al Foro Italico

MCH ENTUSIASMO DJOKOVIC MCH

Che entusiasmo a Roma per Djokovic! Tribune piene in allenamento

MCH SINNER ENTUSIASMO MCH

Sinner, tifo da stadio per il suo allenamento

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:08
Internazionali, Sinner: "Contento di essere qui, ora va alzato il livello. Più facile col pubblico"
22:07
Internazionali: Pellegrino al terzo turno, si ritira Fils
21:32
Internazionali Roma: Shelton e Auger-Aliassime fuori a sorpresa
19:44
Rugby, Sei Nazioni donne: azzurre ko con l'Inghilterra, ma prendono il punto bonus
18:57
Internazionali, Cobolli: "Giocare a Roma come fosse la prima volta, un grazie ai tifosi"