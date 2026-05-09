Internazionali Roma: Shelton e Auger-Aliassime fuori a sorpresa

Esce all'esordio uno degli annunciati protagonisti del tabellone maschile degli Internazionali. Inserito come quinto nel seeding e bye al primo turno, lo statunitense Ben Shelton è stato battuto 6-4 6-7(5) 6-3 dopo due ore e 17' di gioco dal georgiano Nikoloz Basilashvili, proveniente dalle qualificazioni.