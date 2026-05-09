Internazionali Roma: Shelton e Auger-Aliassime fuori a sorpresa
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Esce all'esordio uno degli annunciati protagonisti del tabellone maschile degli Internazionali. Inserito come quinto nel seeding e bye al primo turno, lo statunitense Ben Shelton è stato battuto 6-4 6-7(5) 6-3 dopo due ore e 17' di gioco dal georgiano Nikoloz Basilashvili, proveniente dalle qualificazioni.
Fuori anche il canadese Felix Auger-Aliassime, la testa di serie numero 4, che esce di scena al secondo turno del torneo romano, per mano dell'argentino Mariano Navone con il punteggio di 7-6 (7-4), 7-6 (7-5).
Questi gli altri risultati di giornata: Nakashima (Usa, 30) b. Bautista (Esp) 6-4 6-0;Andreeva b. Golubic (Svi) 6-1 4-6 6-0; Ostapenko (Lat) b. Q.Zheng (Chn) 4-6 6-4 6-4.