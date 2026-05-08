Jaissle: “Il Milan? Lo seguivo da molto vicino... ora sfido Inzaghi e CR7. Il mio Kessié è ancora da Serie A”

“La mia filosofia è chiara e per ora sta funzionando, ma nel calcio bisogna sempre aggiornarsi e adattarsi ai nuovi trend. Voglio tenere il pallone e andare subito in verticale, ma questo non significa non difendere bene. Infatti sono un grande fan del clean sheet. Ci sono tante strade e un allenatore deve avere un piano A, ma anche B e C”.