Internazionali, Sinner: "Contento di essere qui, ora va alzato il livello. Più facile col pubblico"
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"Per noi italiani questo è sempre uno dei tornei più importanti dell'anno". Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver vinto all'esordio contro Sebastian Ofner. "Le prime partite sono sempre più complicate, sono contento di essere qui e l'obbiettivo è andare il più lontano possibile. Ora c'è da alzare il livello", ha aggiunto. Poi ha concluso: "Lo scorso è stato un anno incredibile e anche questo sto giocando bene: la cosa più importante è essere felice in campo e grazie al pubblico è più semplice".
Sono molto contento di questo inizio e poi questa città e questo torneo sono per me sempre speciali essendo italiano. Sapevo che non sarebbe stata facile, ma sono stato solido nel mio gioco. Tatticamente l'avevamo preparata in un certo modo, ho cercato di farlo muovere e attaccare. E' andata bene anche se non ho servito al meglio", ha aggiunto Sinner a fine gara.
"La perfezione non esiste, stiamo cercando di migliorare su tutti i colpi con piccoli dettagli che ad alto livello fanno la differenza. Io prima di ogni partita ho dei dubbi, se non ne hai vuol dire che non ci tieni. Sono più consapevole di tanti anni fa. Tutto questo era impossibile da dire 6 anni fa, ne ho fatta di strada ma non pensavo potesse esser questo il risultato", ha proseguito ancora.
La conclusione è sulla partita giocata oggi: "Era una partita non scontata, per me era un giocatore nuovo ma sono contento, le prime partite sono sempre difficili. Per oggi sono soddisfatto. Le partite si vincono prima, con il lavoro che fai in allenamento".