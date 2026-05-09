Internazionali, Sinner: "Contento di essere qui, ora va alzato il livello. Più facile col pubblico"

"Per noi italiani questo è sempre uno dei tornei più importanti dell'anno". Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver vinto all'esordio contro Sebastian Ofner. "Le prime partite sono sempre più complicate, sono contento di essere qui e l'obbiettivo è andare il più lontano possibile. Ora c'è da alzare il livello", ha aggiunto. Poi ha concluso: "Lo scorso è stato un anno incredibile e anche questo sto giocando bene: la cosa più importante è essere felice in campo e grazie al pubblico è più semplice".