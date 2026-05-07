Rissa Real Madrid, la versione di Valverde: "Io e Tchouameni non ci siamo mai colpiti"

In seguito ai comunicati del club, prima sull'apertura di un provvedimento disciplinare interno per i due calciatori e poi sul referto per Valverde (10/14 giorni a riposo), è lo stesso uruguaiano a prendere la parola con un lungo messaggio pubblicato in una storia Instagram: "Ieri ho avuto un incidente con un compagno di squadra durante una sessione di allenamento. La stanchezza da competizione e la frustrazione hanno fatto sembrare tutto esagerato. In uno spogliatoio normale, queste cose possono capitare e di solito si risolvono internamente senza diventare di dominio pubblico. Chiaramente, qualcuno qui sta diffondendo pettegolezzi, e con una stagione senza titoli, in cui il Real Madrid è sempre sotto i riflettori, tutto viene ingigantito”.