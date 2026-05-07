"De Zerbi è stato un vero stro**o": l'attacco del Ct del Canada Marsch per la gestione di Ismael Koné

Secondo Marsch, il centrocampista canadese avrebbe faticato in Francia anche per il mancato sostegno da parte del tecnico. A Cbs Sports America, queste le parole dell'ex allenatore di Lipsia e Leeds: "Andare in Italia in una squadra neopromossa lo ha aiutato ad avere un ruolo importante e infatti arriva da una grande stagione. Ha fatto grandi passi in avanti in carriera e non era facile attraversare certe difficoltà. Non era facile con De Zerbi al Marsiglia, l'allenatore è stato un vero stro**o con lui. Ma lui è rimasto forte, non ha mai dubitato di sé e ora sta sbocciando. Ma lasciatemelo ripetere: De Zerbi è stato un vero stro**o con lui".