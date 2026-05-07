"De Zerbi è stato un vero stro**o": l'attacco del Ct del Canada Marsch per la gestione di Ismael Koné
L'allenatore senza mezzi termini contro l'italiano: "Per Koné non era facile con De Zerbi al Marsiglia, l'allenatore è stato uno stro**o, ma lui non ha mai dubitato di sé"
Polemica... Mondiale per il Ct del Canada Jesse Marsch, a pochi mesi dalla massima manifestazione calcistica globale, che vedrà i canadesi ospitare il torneo insieme a Usa e Messico. L'allenatore ha attaccato pesantemente il collega Roberto De Zerbi per la gestione di Ismael Kone, oggi al Sassuolo, ai tempi del Marsiglia.
Secondo Marsch, il centrocampista canadese avrebbe faticato in Francia anche per il mancato sostegno da parte del tecnico. A Cbs Sports America, queste le parole dell'ex allenatore di Lipsia e Leeds: "Andare in Italia in una squadra neopromossa lo ha aiutato ad avere un ruolo importante e infatti arriva da una grande stagione. Ha fatto grandi passi in avanti in carriera e non era facile attraversare certe difficoltà. Non era facile con De Zerbi al Marsiglia, l'allenatore è stato un vero stro**o con lui. Ma lui è rimasto forte, non ha mai dubitato di sé e ora sta sbocciando. Ma lasciatemelo ripetere: De Zerbi è stato un vero stro**o con lui".
L'episodio di tensione tra Koné e De Zerbi risale ad un allenamento ai tempi del Marsiglia, con tanto di video finito su Youtube e sui social perché parte del documentario del club. L'allenatore si infuriò perché il giocatore non passò rapidamente il pallone durante un'esercitazione tattica: "Devi ridurre i tocchi, vaff...vai a fare la doccia!", gli disse De Zerbi, che poi non si fermò mentre il centrocampista lasciava il campo: "Chiama il tuo agente e fallo venire qui!".