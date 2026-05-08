Bufera Real, il club punisce Valverde e Tchouaméni: "Sanzione per entrambi di 500mila euro"

Caso chiuso, almeno fronte club. Con una nota ufficiale, il Real Madrid ha reso noto la sanzione disciplinare inflitta a valverde e Tchouaméni, protagonisti del furioso alterco che li ha visti protagonisti durante l'allenamento di ieri: "Il Real Madrid comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato all’apertura del procedimento disciplinare avviato ieri nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, entrambi si sono presentati oggi davanti all’ispettore incaricato del caso. Nel corso dell’audizione, i calciatori hanno espresso il loro completo pentimento per quanto accaduto e si sono scusati reciprocamente".