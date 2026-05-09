Inter, Chivu: "Mancato minuto di silenzio per Beccalossi? Noi abbiamo sempre pensato a lui"

"Perdere una persona cara, che ha scritto la storia dell'Inter ci rammarica, facciamo le condoglianze alla famiglia e a tutto il mondo Inter. Ci dispiace molto. Il mancato minuto di silenzio per ricordarlo? Da quando abbiamo saputo della sua scomparsa noi abbiamo sempre pensato a lui". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa dopo il match contro la Lazio, ha ricordato Evaristo Beccalossi e risposto a chi gli aveva chiesto se era deluso dal mancato minuto di silenzio prima del fischio d'inizio della partita.