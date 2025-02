Premier League: il Chelsea torna a vincere, cadono Aston Villa e Bournemouth

WOLVERHAMPTON-FULHAM 1-2

Colpo esterno del Fulham, che supera 2-1 il Wolverhampton. Vantaggio fulmineo dei Cottagers, che dopo meno di un minuto sono già avanti 1-0 grazie alla rete di Sessegnon. I padroni di casa non si lasciano abbattere dalla rete incassata, riuscendo a riportare l’incontro in equilibrio dopo il quarto d’ora: al 18’ Joao Gomes sfrutta l’assist di Semedo per siglare l’1-1. Un bel primo tempo termina in parità, con un gol per parte. Gli uomini di Marco Silva iniziano nella ripresa esattamente come nella prima frazione di gioco: passano meno di centoventi secondi e gli ospiti tornano a comandare, con Adama Traoré che inventa per il 2-1 di Muniz. La formazione allenata da Vitor Pereira prova in tutti i modi a pareggiare una seconda volta fino al triplice fischio, senza però riuscirci. Vince il Fulham e sale a 42 punti, appaiandosi all’Aston Villa. Wolverhampton bloccato a 22 punti, in quartultima posizione.