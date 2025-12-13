Sassuolo, non solo Serie A: Pinamonti nel mirino anche della Premier League

Diverse squadre sono alla ricerca di rinforzi in attacco per gennaio e Andrea Pinamonti è uno dei profili più seguiti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centravanti del Sassuolo sarebbe finito nel mirino del West Ham: gli Hammers cederanno Fullkrug e il classe '99 potrebbe essere il sostituto ideale. Occhio, però, anche a nuove possibili destinazioni in Serie A. Nei giorni scorsi Pinamonti è stato accostato a Lazio e Milan: il Sassuolo lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro.