Mercato

Sassuolo, non solo Serie A: Pinamonti nel mirino anche della Premier League

13 Dic 2025 - 19:30
© IPA

© IPA

Diverse squadre sono alla ricerca di rinforzi in attacco per gennaio e Andrea Pinamonti è uno dei profili più seguiti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centravanti del Sassuolo sarebbe finito nel mirino del West Ham: gli Hammers cederanno Fullkrug e il classe '99 potrebbe essere il sostituto ideale. Occhio, però, anche a nuove possibili destinazioni in Serie A. Nei giorni scorsi Pinamonti è stato accostato a Lazio e Milan: il Sassuolo lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro. 

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

21:35
Bruno Fernandes rivela: "Sono stato tentato di firmare con il Benfica"
20:35
Lazio, il ds Fabiani: "Concentrati su operazioni da fare, Tavares resterà"
19:30
Sassuolo, non solo Serie A: Pinamonti nel mirino anche della Premier League
18:20
Napoli, l'Udinese spara alto per Atta
17:31
Real, accordo per la cessione di Endrick al Lione