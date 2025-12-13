Logo SportMediaset

Sci di fondo, Cdm: Pellegrino secondo nella sprint a Davos

13 Dic 2025 - 19:16

Per soli 3 centesimi Federico Pellegrino si deve inchinare al francese Luca Chanavat, che vince la sprint skating di Davos, davanti al valdostano. Che però chiude la sua epopea sprint sul tracciato svizzero con il nono podio della carriera, di cui quattro sono state le vittorie. Il terzo posto del norvegese Oskar Vike, sparisce nelle nebbie della setata alpina, mentre tutto il pubblico è per Federico che compie il suo cerchio perfetto. Il poliziotto valdostano aveva debuttato sulla pista di Davos il 12 dicembre del 2010, e in 15 anni di carriera ha saputo entusiasmare il pubblico di tutto il mondo. E sono due i secondi posti conquistati nelle prime due gare a Davos: dopo il podio nella Team Sprint di venerdì insieme ad Elia Barp. 

