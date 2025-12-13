Inter in ansia per Dumfries: dolore continuo alla caviglia. L'intervento è un'ipotesi da non escludere

Il problema, nato da un contrasto con Zaccagni in Inter-Lazio del 9 novembre e prolungatosi con l'Olanda, si è rivelato più serio del previsto. Le cure non hanno funzionato e il club ha deciso di sottoporre l'esterno a visite specialistiche con i migliori luminari del settore. All'inizio della prossima settimana, prima della partenza per la Supercoppa a Riad, verrà presa una decisione definitiva: la speranza della società è di scongiurare l'intervento chirurgico ma è un'ipotesi da non escludere.