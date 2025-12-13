Logo SportMediaset

Calcio

Il doppio ex Matri: "Non mi aspettavo questo Sassuolo, nel Milan individualità importanti"

13 Dic 2025 - 19:15

In vista del match di domani tra Milan e Sassuolo, il doppio ex Alessandro Matri è intervenuto ai canali ufficiali del club neroverde per presentare la sfida. Queste le parole dell'ex attaccante: "È sempre complicato ritornare su e adattarsi alla categoria, non mi aspettavo questo Sassuolo. Invece è stata brava la società, è stato bravo Grosso a dare la nuova mentalità alla squadra. A San Siro non dovrà cambiare atteggiamento, può giocarsi tranquillamente questa partita. Il Milan sta bene, deve difendere il primo posto quindi non sarà semplice. Ci sono delle individualità importanti nei rossoneri, l'assenza di Leao può essere favorevole al Sassuolo. Sarà una bella partita". 

