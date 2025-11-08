Premier League: De Ligt salva lo United al 96’, spettacolare 2-2 col Tottenham

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED 2-2

Il Manchester United arriva all’appuntamento contro il Tottenham con una striscia positiva aperta e con Amorim e Mbeumo nominati rispettivamente “miglior allenatore” e “miglior giocatore” del mese di ottobre. Proprio il camerunese si prende le luci dei riflettori al 32’, con il colpo di testa che vale l’1-0 per i Diavoli Rossi. L’ex attaccante del Brentford buca Vicario da distanza ravvicinata, valorizzando al meglio il cross effettuato da Diallo e dando così un dispiacere a Thomas Frank, suo allenatore fino allo scorso anno. Kolo Muani non brilla al centro dell’attacco del Tottenham e, allora, l’ex Juventus lascia il campo già all’intervallo: a provare a segnare sono quindi Romero e Palhinha al 55’, ma Lammens risponde presente. Johnson batte poi il portiere belga al 62’, ma non esulta neanche, consapevole di essere in netto fuorigioco. È invece tutto regolare all’84’, quando Tel riceve palla da Udogie, si gira rapidamente in area di rigore e fa 1-1. Van de Ven salva quindi su Sesko e dà così la possibilità a Richarlison di siglare il 2-1 al 91’. Il brasiliano devia infatti di testa il tiro di Odobert e porta avanti gli Spurs, ma questo guizzo non basta per regalare il successo al Tottenham. De Ligt inzucca infatti il 2-2 finale al 96’, dividendo i punti e facendo salire entrambe le squadre a quota 18.