Premier League: De Ligt salva lo United al 96’, spettacolare 2-2 col Tottenham

Succede di tutto a Londra: l’ex Juve risponde a Richarlison, che sembrava aver regalato il successo agli Spurs al 91’

08 Nov 2025 - 15:35
© Getty Images

© Getty Images

È un pirotecnico pareggio tra il Tottenham e il Manchester United ad aprire la 11ª giornata di Premier League. Gli Spurs di Thomas Frank e i Red Devils di Ruben Amorim fanno 2-2 a Londra, dove è De Ligt ad avere l’ultima parola. L’ex Juve segna infatti di testa al 96’ e salva i Diavoli Rossi, dopo che Richarlison aveva timbrato al 91’ quello che sembrava poter essere il gol partita per i londinesi. In precedenza, Tel aveva invece risposto a Mbeumo.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED 2-2
Il Manchester United arriva all’appuntamento contro il Tottenham con una striscia positiva aperta e con Amorim e Mbeumo nominati rispettivamente “miglior allenatore” e “miglior giocatore” del mese di ottobre. Proprio il camerunese si prende le luci dei riflettori al 32’, con il colpo di testa che vale l’1-0 per i Diavoli Rossi. L’ex attaccante del Brentford buca Vicario da distanza ravvicinata, valorizzando al meglio il cross effettuato da Diallo e dando così un dispiacere a Thomas Frank, suo allenatore fino allo scorso anno. Kolo Muani non brilla al centro dell’attacco del Tottenham e, allora, l’ex Juventus lascia il campo già all’intervallo: a provare a segnare sono quindi Romero e Palhinha al 55’, ma Lammens risponde presente. Johnson batte poi il portiere belga al 62’, ma non esulta neanche, consapevole di essere in netto fuorigioco. È invece tutto regolare all’84’, quando Tel riceve palla da Udogie, si gira rapidamente in area di rigore e fa 1-1. Van de Ven salva quindi su Sesko e dà così la possibilità a Richarlison di siglare il 2-1 al 91’. Il brasiliano devia infatti di testa il tiro di Odobert e porta avanti gli Spurs, ma questo guizzo non basta per regalare il successo al Tottenham. De Ligt inzucca infatti il 2-2 finale al 96’, dividendo i punti e facendo salire entrambe le squadre a quota 18.

