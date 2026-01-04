Coppa d'Africa, Brahim Diaz capocannoniere e nella storia: il Marocco vola ai quarti di finale

Brahim Diaz non si ferma più. L'ex Milan segna ancora in Coppa d'Africa la rete decisiva con cui il Marocco supera la Tanzania a Rabat e porta la sua nazionale ai quarti di finale (contro Camerun o Sudafrica). Un gol importante quello del trequartista del Real Madrid, che con quattro reti guida la classifica cannonieri, perché lo fa entrare di diritto nella storia della sua nazionale visto che mai nessuno prima nella storia era riuscito a segnare così tanto in un'unica edizione del torneo con la maglia dei Leoni dell'Atlante.