Formula 1
Mercedes, prima "sbirciatina" il 22 gennaio per la W17 di Antonelli e Russell

Lo svelamento ufficiale avverrà poi il secondo giorno di febbraio dopo i test di Barcellona

di Stefano Gatti
05 Gen 2026 - 17:27
Presentazione in due tempi per Mercedes-AMG Petronas F1. Il team che nel Mondiale al via tra poco più di due mesi in Autralia schiera i confermati George Russell e Andrea Kimi Antonelli diffonderà giovedì 22 gennaio in modalità online sui propri canali social il rendering della propria W17 E Performance. Una prima "sbirciatina" che precederà quindi di quattro giorni il via dei primi test stagionali a porte chiuse di Barcellona (26-30 gennaio), nel cui ambito ognuno degli undici team iscritti al Mondiale 2026 potrà usufruire di tre giornate totali di lavoro in pista. È invece già programmato per lunedì 2 febbraio il lancio vero e proprio (ma anch'esso in formato digitale) della nuova Freccia d'Argento che vedrà la partecipazione di Toto Wolff (CEO e Team Principal della squadra vicecampione Costruttori 2025) e dei due piloti George Russell e Kimi Antonelli, con approfondimenti su tutti i cambiamenti tecnici da parte dei membri senior del team che ha sede a Brackley, in Inghilterra.

formula 1
mercedes
gennaio
antonelli
russell

