Tennis: Brisbane Wta, Kasatkina ko al debutto con i colori dell'Australia

L'ex russa Daria Kasatkina, che rappresenta l'Australia dal marzo scorso, ha ammesso di aver sentito la pressione al debutto nel suo paese ospitante. L'ex numero 8 Wta, attualmente numero 40, ha perso in tre set domenica al primo turno a Brisbane contro Anastasia Potapova, anche lei russa ma che gioca da quest'anno per l'Austria. "Entrando in campo, con questi incoraggiamenti e tutto il resto, ho quasi pianto", ha detto la giocatrice di 28 anni che mostra apertamente la propria omosessualità e opposizione alla guerra in Ucraina. "Volevo così tanto vincere, ho sentito questa energia extra a fine partita, ma purtroppo non ci sono riuscita", ha aggiunto dopo la sconfitta Kasatkina aveva interrotto la propria stagione del 2025, dicendo di essere "mentalmente ed emotivamente a un punto di rottura".