Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
premier-league
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
INGHILTERRA

Premier League: Dorgu trascina lo United, battuto 1-0 il Newcastle

Decide il sinistro al volo al 24’ dell’ex Lecce: i Red Devils vedono la Champions

26 Dic 2025 - 23:10
© Getty Images

© Getty Images

Nell’anticipo della diciottesima giornata di Premier League, il Manchester United batte 1-0 il Newcastle. A Old Trafford, decide il sinistro al volo al 24’ dell’ex Lecce Dorgu. Nella ripresa, Sesko centra la traversa e non chiude la partita, poi lascia il posto a Zirkzee, che parte ancora in panchina e nell'ultima mezz'ora non incide. Con questa vittoria, i Red Devils salgono a 29 punti e agganciano momentaneamente la zona Champions, raggiungendo Liverpool e Chelsea.

La zona Champions non è mai stata così vicina per il Manchester United. In attesa degli altri match della diciottesima giornata di Premier, i Red Devils raggiungono Chelsea e Liverpool e lo fanno grazie all’1-0 sul Newcastle e grazie a un ex Lecce: Patrick Dorgu. Il danese la sblocca al 24’ con uno splendido sinistro al volo su respinta da calcio d’angolo, conclusione che fulmina Ramsdale sul promo palo. I Magpies, che prima del gol subito vanno vicini al vantaggio con Miley e Murphy, evitano di capitolare con le parate del loro portiere. Nella ripresa, invece, è Sesko a perdonare gli ospiti: lo sloveno ex Lipsia riceve palla in profondità e colpisce con potenza di sinistro, ma il tiro si infrange sulla traversa e così il raddoppio non arriva. Subito dopo, un episodio in area porta Taylor a valutare, per poi non concedere, un possibile calcio di rigore per Tonali (poco dopo ammonito) e compagni. Gli ultimi episodi sono il mancato raddoppio di Dalot e il salvataggio di Lammers su Joelinton, mentre nel recupero spreca ancora Miley da pochi passi. Con questo 1-0, lo United è in zona Champions in attesa di Liverpool-Wolverhampton e Chelsea-Aston Villa. Scivola a -6, invece, il Newcastle, ora più lontano dall’Europa.

"Zirkzee? Difficile qualcuno vada via" - “Nessun giocatore andrà via senza aver trovato prima un sostituto - ha dichiarato Amorin nel pre-partita interrogato sull'ipotesi Roma per l'ex Bologna - la mia squadra è già a corto di giocatori”. 

premier league
manchester united

Premier League

Tensione Chelsea-Maresca dopo l'Everton, ma per ora l'allenatore non è in bilico

Dorgu trascina lo United, Newcastle ko: Zirkzee in campo nell'ultima mezz'ora

Haaland sfida la bilancia (e Guardiola): la foto dopo Natale è virale

Stefano Fiore

Il Manchester United va ancora ko, vola l’Aston Villa

L'Arsenal risponde al tris del City e si riprende la vetta. Pari del Chelsea, vince il Liverpool

Redazione

Chelsea, Maresca: "Io accostato a City e Juventus? Ecco la verità"

Martino Cozzi

Maresca al posto di Guardiola: l'indiscrezione scuote il Manchester City

Stefano Fiore

Otto gol e tanto spettacolo, il Bournemouth ferma il Manchester United

Redazione

Tensione Chelsea-Maresca dopo l'Everton, ma per ora l'allenatore non è in bilico

I più visti di Calcio Estero

Dopo l'omicidio di Pineida Felipe Caicedo dice basta: l'ex Lazio verso il ritiro

Scandalo Fenerbahçe: il presidente arrestato a Istanbul in un'indagine antidroga

Si allarga lo scandalo scommesse: arrestati 14 calciatori della Super Lig

Coppa Africa, Zidane in tribuna per vedere il debutto del figlio Luca con l'Algeria

Furia Vavro: l'ex Lazio perde la testa e affronta un tifoso. "Ha insultato mia madre"

"Voglio giocare fino a 80 anni": Miura non si ferma e va avanti

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:23
Coppa d’Africa, Egitto agli ottavi col cucchiaio di Salah. Ma quante polemiche
23:10
Dorgu trascina lo United, Newcastle ko: Zirkzee in campo nell'ultima mezz'ora
22:52
Bologna, rimonta solo sfiorata: l'Olympiacos sbanca la Virtus Arena
22:25
Milano Cortina: la fiamma olimpica a Sabaudia con tre campioni del canottaggio
22:24
Ok della giunta a transazione da 4,9 milioni col Palermo per lo stadio