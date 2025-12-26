Premier League: Dorgu trascina lo United, battuto 1-0 il Newcastle

La zona Champions non è mai stata così vicina per il Manchester United. In attesa degli altri match della diciottesima giornata di Premier, i Red Devils raggiungono Chelsea e Liverpool e lo fanno grazie all’1-0 sul Newcastle e grazie a un ex Lecce: Patrick Dorgu. Il danese la sblocca al 24’ con uno splendido sinistro al volo su respinta da calcio d’angolo, conclusione che fulmina Ramsdale sul promo palo. I Magpies, che prima del gol subito vanno vicini al vantaggio con Miley e Murphy, evitano di capitolare con le parate del loro portiere. Nella ripresa, invece, è Sesko a perdonare gli ospiti: lo sloveno ex Lipsia riceve palla in profondità e colpisce con potenza di sinistro, ma il tiro si infrange sulla traversa e così il raddoppio non arriva. Subito dopo, un episodio in area porta Taylor a valutare, per poi non concedere, un possibile calcio di rigore per Tonali (poco dopo ammonito) e compagni. Gli ultimi episodi sono il mancato raddoppio di Dalot e il salvataggio di Lammers su Joelinton, mentre nel recupero spreca ancora Miley da pochi passi. Con questo 1-0, lo United è in zona Champions in attesa di Liverpool-Wolverhampton e Chelsea-Aston Villa. Scivola a -6, invece, il Newcastle, ora più lontano dall’Europa.