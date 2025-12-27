Logo SportMediaset

Calcio
premier-league
PRIMA DI LIVERPOOL-WOLVES

Anfield da pelle d'oca: van Dijk entra in campo con i figli di Diogo Jota FOTO

27 Dic 2025 - 19:15
8 foto

Momenti da brividi ad Anfield prima del match tra Liverpool e Wolverhampton, le squadre per cui ha giocato Diogo Jota nella sua carriera in Premier League: i tifosi dei due club si sono riuniti fuori lo stadio per omaggiare con fiori e dediche il campione portoghese, morto il 3 luglio scorso in un incidente stradale, poi il capitano dei Reds van Dijk è entrato in campo insieme ai figli del calciatore sulle note di 'You'll never walk alone'. E Gravenberch ha replicato l'esultanza di Jota dopo il suo gol.

liverpool
diogo jota

Premier League

