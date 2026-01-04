Premier League: Liverpool beffato al 97’, pari per United e Tottenham

FULHAM-LIVERPOOL 2-2

Incredibile quanto accade sul campo del Fulham, che al 97' strappa il 2-2 al Liverpool che non riesce a consolidare il quarto posto. I padroni di casa passano al 17' con Wilson, mentre i Reds di Slot sembrano completare la rimonta nella ripresa. Al 57', Wirtz segna e la rete viene momentaneamente annullata, per poi essere confermata dal Var ed è così 1-1. I veri protagonisti sono però Gakpo e Reed: l'olandese dei Reds segna al 94' e regala il momentaneo 2-1 ai campioni d'Inghilterra in carica. Due minuti prima, tuttavia, per i Cottagers entra Reed, che al 97' segna il definitivo 2-2 ammutolendo il Liverpool, quarto a +3 sullo United ma ora a -14 dall'Arsenal primo.



LEEDS-MANCHESTER UNITED 1-1

Pareggia anche lo United, che resta a -3 dalla Champions (al netto del ragionamento sulla quinta squadra) facendo 1-1 sul campo del Leeds. Succede tutto nel giro di tre minuti: al 62', infatti, Struijk serve Aaronson che porta avanti i padroni di casa. Subito dopo l'1-0, entra Zirkzee, obiettivo di mercato della Roma. E l'olandese ex Bologna entra nell'1-1, visto che veste i panni dell'assistman per Cunha, autore del definitivo pareggio. Inutili i doppi tentativi finali: il Leeds trova il terzo pareggio di fila e sale a 22 punti, allungando ancora sulla zona retrocessione. Lo United, invece, rischia il sorpasso del Chelsea.



LE ALTRE PARTITE

Anche il Tottenham non va oltre l'1-1: finisce in parità contro il Sunderland, con gli Spurs avanti al 30' grazie a Davies e beffati all'80' da Brobbey. Sorride, invece, il Newcastle: nel 2-0 rifilato al Crystal Palace c'è anche la firma dell'ex Milan Thiaw, che segna all'80' il raddoppio dopo il vantaggio al 71' di Guimaraes. Super poker del Brentford sul campo dell'Everton: tripletta di Thiago, poi segna anche Collins. Inutili, per i Toffees, i gol dell'ex Udinese Beto e di Barry.