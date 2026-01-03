Al Ahli-Al Nassr finisce in rissa: l'ex Milan Joao Felix tra schiaffi presi e spinte date

È finita in rissa la sfida della Saudi Pro League tra l'Al Ahli e l'Al Nassr, finita 3-2 e decisa dall'ex Juve Demiral (prima sconfitta in campionato per CR7). Tutto nasce al 95' dopo un fallo ai danni di un giocatore dell'Al Nassr: nel tentativo di riportare la calma, Joao Felix è finito al centro del parapiglia e ha ricevuto uno schiaffo dal difensore dell'Al Ahli, subito espulso. Poco dopo è arrivato anche il rosso diretto per Boushal. E le tensioni sono proseguite anche al triplice fischio, con un nervosissimo Joao Felix che ha spinto il ds dell'Al Ahli Rui Pedro Braz. Il dirigente avversario, nei festeggiamenti post gara, ha detto qualcosa a Cristiano Ronaldo e a Joao Felix, che non l'hanno presa bene. Il più attabbiato l'ex Milan che gli ha rifilato una spinta.