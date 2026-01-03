Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
PRIMO KO PER CR7

Al Ahli-Al Nassr finisce in rissa: l'ex Milan Joao Felix tra schiaffi presi e spinte date

Tutto nasce al 95' dopo un fallo ai danni di un giocatore della squadra di Jorge Jesus

03 Gen 2026 - 13:45
© Getty Images

© Getty Images

È finita in rissa la sfida della Saudi Pro League tra l'Al Ahli e l'Al Nassr, finita 3-2 e decisa dall'ex Juve Demiral (prima sconfitta in campionato per CR7). Tutto nasce al 95' dopo un fallo ai danni di un giocatore dell'Al Nassr: nel tentativo di riportare la calma, Joao Felix è finito al centro del parapiglia e ha ricevuto uno schiaffo dal difensore dell'Al Ahli, subito espulso. Poco dopo è arrivato anche il rosso diretto per Boushal. E le tensioni sono proseguite anche al triplice fischio, con un nervosissimo Joao Felix che ha spinto il ds dell'Al Ahli Rui Pedro Braz. Il dirigente avversario, nei festeggiamenti post gara, ha detto qualcosa a Cristiano Ronaldo e a Joao Felix, che non l'hanno presa bene. Il più attabbiato l'ex Milan che gli ha rifilato una spinta.

saudi pro league
joao felix

Ultimi video

02:11
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU DAVID E OPENDA PER SITO 2/1 DICH

Spalletti non scioglie il dubbio: "David e Openda migliorano entrambi"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

02:01
Salvezza, c'è Genoa-Pisa

Salvezza, c'è Genoa-Pisa

01:17
Domani Lazio-Napoli

Domani Lazio-Napoli

03:02
Inter, la carica di Pio

Inter, la carica di Pio

02:00
Stasera Atalanta-Roma

Stasera Atalanta-Roma

02:15
Gasp, emozione ritorno

Gasp, emozione ritorno

02:21
Oggi Juventus-Lecce

Oggi Juventus-Lecce

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

01:15
DICH CUESTA PRE SASSUOLO PER SITO 2/1 DICH

"Cuesta: "Dobbiamo dare continuità"

01:56
DICH GASPERINI PRE ATALANTA PER SITO 2/1 DICH

Gasperini e l'emozione del ritorno: "Vi racconto la mia Bergamo"

00:45
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

02:11
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU DAVID E OPENDA PER SITO 2/1 DICH

Spalletti non scioglie il dubbio: "David e Openda migliorano entrambi"

I più visti di Calcio Estero

Bufera Gabon dopo la "prestazione disonorevole": il Governo sospende la Nazionale e caccia Aubameyang

DICH MARESCA PEGGIORI 48 ORE DICH

Quando Maresca diceva: "Le peggiori 48 ore da quando sono nel club"

Paura per Roberto Carlos:  operato d'urgenza al cuore a San Paolo

Tra le 16 squadre qualificate anche il Sudan, agli ottavi senza mai segnare un gol

Roberto Carlos dopo l'intervento al cuore: "Non ho avuto un infarto, mi sto riprendendo bene"

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:17
Figc, Trapani deferito al Tfn per violazioni amministrative
15:05
Como, Fabregas: "Sempre in crescita, i dettagli fanno la differenza"
14:52
Udinese, Runjaic: "Troppi alti e bassi, dobbiamo lottare su ogni punto"
14:31
Cremonese, Nicola: "Concentrati solo su noi stessi"
14:25
Baroni verso il Verona: "Il Torino può crescere"