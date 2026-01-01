Premier League: il Liverpool apre l’anno con un pari, solo 0-0 col Leeds

LE ALTRE PARTITE

Finisce in pareggio 1-1 anche Crystal Palace-Fulham, con i Cottagers che riprendono gli avversari a Selhurst Park. Nel primo tempo i padroni di casa sembrano essere più dinamici e sciolti, e a pochi minuti dall’intervallo passano in vantaggio: assist di Clyne per l’1-0 di Mateta al 39’. Dopo l’intervallo i bianconeri reagiscono, arrivando al gol del pari all’80’ con Cairney, innescato dall’ex Torino Lukic. Crystal Palace e Fulham restano a braccetto in classifica, ora entrambe a 27 punti.