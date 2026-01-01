Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
premier-league
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
INGHILTERRA

Premier League: il Liverpool apre l’anno con un pari, solo 0-0 col Leeds

Ekitiké spreca clamorosamente di testa, Slot inizia il 2026 con un punto ad Anfiel

di Redazione
01 Gen 2026 - 20:35
© Getty Images

© Getty Images

La diciannovesima giornata di Premier League apre il 2026 calcistico dei migliori campionati europei: il Liverpool inizia il nuovo anno con il freno a mano tirato, solo 0-0 in casa contro il Leeds. La formazione allenata da Slot domina in lungo e in largo nel primo tempo, ma spreca prima con Wirtz e poi con la clamorosa occasione fallita da Ekitiké al 33’. Gli ospiti sfiorano il colpaccio nel finale con il gol annullato a Calvert-Lewin.

LIVERPOOL-LEEDS 0-0
Il Liverpool inizia il suo 2026 con un pareggio, 0-0 ad Anfield contro il Leeds. Gli ospiti in avvio provano a spaventare i Reds, ma con il passare dei minuti i padroni di casa prendono sempre più fiducia. Al 10’ Wirtz va vicino al vantaggio, ma l’occasione più clamorosa capita sulla testa di Ekitiké al 33’: cross di Frimpong che supera anche il portiere Perri, il francese colpisce a botta sicura da pochi centimetri a porta sguarnita ma fallisce clamorosamente (colpendo quasi in orizzontale la testa dell’estremo difensore brasiliano). Il primo tempo va in archivio senza marcature, e nella ripresa le cose non cambiano. Gli uomini di Slot provano a spingere, ma rischiano dopo l’ingresso in campo di Calvert-Lewin: l’attaccante inglese segna subito confermando il suo momento d’oro, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il match finisce 0-0, con le squadre che si dividono la posta in palio: il Liverpool sale a 33 punti, tocca quota 21 il Leeds.

LE ALTRE PARTITE
Finisce in pareggio 1-1 anche Crystal Palace-Fulham, con i Cottagers che riprendono gli avversari a Selhurst Park. Nel primo tempo i padroni di casa sembrano essere più dinamici e sciolti, e a pochi minuti dall’intervallo passano in vantaggio: assist di Clyne per l’1-0 di Mateta al 39’. Dopo l’intervallo i bianconeri reagiscono, arrivando al gol del pari all’80’ con Cairney, innescato dall’ex Torino Lukic. Crystal Palace e Fulham restano a braccetto in classifica, ora entrambe a 27 punti.

premier

Premier League

Il Manchester United va ancora ko, vola l’Aston Villa

Liverpool, la crisi non è ancora finita: anche il Leeds ferma i Reds

Redazione
Enzo Maresca (Chelsea)

Chelsea-Maresca, ufficiale il divorzio: decisione di comune accordo

Martino Cozzi

Arsenal incontenibile, poker all'Aston Villa e primo posto blindato

Redazione
8

Anfield da pelle d'oca: van Dijk entra in campo con i figli di Diogo Jota FOTO

Arsenal e City non sbagliano, Emery batte il Chelsea

Redazione

Dorgu trascina lo United, Newcastle ko: Zirkzee in campo nell'ultima mezz'ora

Haaland sfida la bilancia (e Guardiola): la foto dopo Natale è virale

Stefano Fiore

Il Manchester United va ancora ko, vola l’Aston Villa

I più visti di Calcio Estero

Paura per Roberto Carlos:  operato d'urgenza al cuore a San Paolo

Bufera Gabon dopo la "prestazione disonorevole": il Governo sospende la Nazionale e caccia Aubameyang

DICH MARESCA PEGGIORI 48 ORE DICH

Quando Maresca diceva: "Le peggiori 48 ore da quando sono nel club"

Tra le 16 squadre qualificate anche il Sudan, agli ottavi senza mai segnare un gol

Insaziabile Ronaldo: "Non smetto fino a che non arrivo a mille gol" | VIDEO: l'ultima doppietta

Inaki Williams all'attacco: "Una schifezza la Supercoppa di Spagna in Arabia"

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:55
Milan, ora o mai più: Allegri torna a Cagliari tra emergenza e zero margini di errore
20:51
Genoa, De Rossi ritrova Leali per lo scontro diretto con il Pisa
20:35
Liverpool, la crisi non è ancora finita: anche il Leeds ferma i Reds
20:17
Lazio, addio Castellanos: il Taty è pronto a dire sì al West Ham
Evra, buon anno… dal barbiere
20:16
Evra, buon anno… dal barbiere