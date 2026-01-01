Premier League: il Liverpool apre l’anno con un pari, solo 0-0 col Leeds

Ekitiké spreca clamorosamente di testa, Slot inizia il 2026 con un punto ad Anfieldi Redazione
La diciannovesima giornata di Premier League apre il 2026 calcistico dei migliori campionati europei: il Liverpool inizia il nuovo anno con il freno a mano tirato, solo 0-0 in casa contro il Leeds. La formazione allenata da Slot domina in lungo e in largo nel primo tempo, ma spreca prima con Wirtz e poi con la clamorosa occasione fallita da Ekitiké al 33’. Gli ospiti sfiorano il colpaccio nel finale con il gol annullato a Calvert-Lewin.
LIVERPOOL-LEEDS 0-0
Il Liverpool inizia il suo 2026 con un pareggio, 0-0 ad Anfield contro il Leeds. Gli ospiti in avvio provano a spaventare i Reds, ma con il passare dei minuti i padroni di casa prendono sempre più fiducia. Al 10’ Wirtz va vicino al vantaggio, ma l’occasione più clamorosa capita sulla testa di Ekitiké al 33’: cross di Frimpong che supera anche il portiere Perri, il francese colpisce a botta sicura da pochi centimetri a porta sguarnita ma fallisce clamorosamente (colpendo quasi in orizzontale la testa dell’estremo difensore brasiliano). Il primo tempo va in archivio senza marcature, e nella ripresa le cose non cambiano. Gli uomini di Slot provano a spingere, ma rischiano dopo l’ingresso in campo di Calvert-Lewin: l’attaccante inglese segna subito confermando il suo momento d’oro, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il match finisce 0-0, con le squadre che si dividono la posta in palio: il Liverpool sale a 33 punti, tocca quota 21 il Leeds.
LE ALTRE PARTITE
Finisce in pareggio 1-1 anche Crystal Palace-Fulham, con i Cottagers che riprendono gli avversari a Selhurst Park. Nel primo tempo i padroni di casa sembrano essere più dinamici e sciolti, e a pochi minuti dall’intervallo passano in vantaggio: assist di Clyne per l’1-0 di Mateta al 39’. Dopo l’intervallo i bianconeri reagiscono, arrivando al gol del pari all’80’ con Cairney, innescato dall’ex Torino Lukic. Crystal Palace e Fulham restano a braccetto in classifica, ora entrambe a 27 punti.