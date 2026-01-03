Premier League: Rice trascina l’Arsenal, Bournemouth ko 3-2

I londinesi vincono in trasferta grazie alla doppietta dell’ex West Ham e restano a +6 sull’Aston Villa
© Getty Images
Inizia il girone di ritorno in Premier League: l’Arsenal resta in fuga nella 20a giornata grazie al 3-2 esterno sul campo del Bournemouth. Evanilson al 10’ illude le Cherries, ma sei minuti più tardi arriva il pareggio di Gabriel. Nel secondo tempo la doppietta di un super Declan Rice (54’ e 71’), Kroupi accorcia le distanze al 76’ ma non basta. I Gunners restano a +6 sull’Aston Villa (vittorioso 3-1 sul Nottingham Forest) e attendono il City.
BOURNEMOUTH-ARSENAL 2-3
Un super Declan Rice trascina l’Arsenal nel successo non banale per 3-2 sul campo del Bournemouth. Le Cherries partono subito molto forte, stappando la partita al 10’ con Evanilson. La gioia dei padroni di casa dura però troppo poco: dopo sei minuti gli ospiti pareggiano i conti con la zampata mancina di Gabriel, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature, poi nella ripresa si scatena tutto il talento di Rice: al 54’ completa la rimonta con un destro dal limite dell’area, poi al 71’ cala il tris sul tocco a rimorchio di Saka. I rossoneri cercano di infiammare il finale con la botta di Kroupi da fuori area al 76’ che accorcia le distanze, ma gli uomini di Arteta nel quarto d’ora finale riescono a gestire per portare a casa i tre punti. L’Arsenal con questo 3-2 sale a 48 punti, a +6 sull’Aston Villa secondo e a +7 sul Manchester City (impegnato domani contro il Chelsea).
LE ALTRE PARTITE
In attesa del Manchester City l’Aston Villa non molla la presa, scavalcando momentaneamente proprio i Citizens al secondo posto grazie al 3-1 al Villa Park sul Nottingham Forest: Watkins apre le marcature (46’), poi la doppietta di McGinn (49’ e 73’). Inutile per gli ospiti la rete di Gibbs-White al 61’. I Villans restano a -6 dall’Arsenal in vetta. Il Brighton prova ad affacciarsi a zone europee con il 2-0 sul Burnley grazie ai gol di Rutter (29’) e Ayari (47’). Arriva dopo un girone intero il primo successo in questa Premier League del Wolverhampton: dopo 3 pareggi e 16 sconfitte i Wolves stendono 3-0 il West Ham, a segno Arias (4’), Hwang su rigore (31’) e Mané (41’).