Premier League: Rice trascina l’Arsenal, Bournemouth ko 3-2

LE ALTRE PARTITE

In attesa del Manchester City l’Aston Villa non molla la presa, scavalcando momentaneamente proprio i Citizens al secondo posto grazie al 3-1 al Villa Park sul Nottingham Forest: Watkins apre le marcature (46’), poi la doppietta di McGinn (49’ e 73’). Inutile per gli ospiti la rete di Gibbs-White al 61’. I Villans restano a -6 dall’Arsenal in vetta. Il Brighton prova ad affacciarsi a zone europee con il 2-0 sul Burnley grazie ai gol di Rutter (29’) e Ayari (47’). Arriva dopo un girone intero il primo successo in questa Premier League del Wolverhampton: dopo 3 pareggi e 16 sconfitte i Wolves stendono 3-0 il West Ham, a segno Arias (4’), Hwang su rigore (31’) e Mané (41’).