Corsa a tre per lo scudetto, è fuga per Inter, Milan e Napoli

Inter, Milan e Napoli: fuga per tre. Le vittorie di nerazzurri, rossoneri e azzurri nel weekend insieme ai passi falsi di Juventus e Roma hanno forse definitivamente spaccato la classifica del campionato e stabilito che per la lotta Scudetto sarà una questione tra Cristian Chivu, Max Allegri e Antonio Conte. In attesa dei recuperi delle gare saltate nel weekend della Supercoppa, infatti, Inter, Milan e Napoli hanno già scavato un solco dietro alle altre rivali. In caso di vittoria dell'Inter contro il Lecce, del Napoli sul Parma e del Milan a Como, poi, le tre big del campionato volerebbero rispettivamente a +9, +8 e +7 nei confronti di Juventus e Roma a cui a questo punto non resterà che puntare a raggiungere il fondamentale quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League, con Como e Bologna possibili incomodi.