Champions e retrocessione, possono bastare 90’: tutti i possibili verdetti della 37esima
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180 minuti alla fine del campionato e ancora tanti verdetti in ballo tra qualificazione alle coppe europee e retrocessione in Serie B, ma per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbero bastare anche 90’. Vediamo quindi squadra per squadra cosa può succedere nella 37esima giornata di campionato:
NAPOLI in Champions se: vince col Pisa. Oppure se pareggia e la Roma non vince.
JUVE in Champions se: vince e la Roma e il Como non vincono.
MILAN in Champions se: vince, la Roma perde e il Como non vince.
(ROMA e COMO dovranno comunque aspettare l'ultima giornata).
ATALANTA in Conference se: non perde contro il Bologna.
LECCE salvo se: vince e la Cremonese perde.