Champions e retrocessione, possono bastare 90’: tutti i possibili verdetti della 37esima

16 Mag 2026 - 12:44
© Getty Images

© Getty Images

180 minuti alla fine del campionato e ancora tanti verdetti in ballo tra qualificazione alle coppe europee e retrocessione in Serie B, ma per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbero bastare anche 90’. Vediamo quindi squadra per squadra cosa può succedere nella 37esima giornata di campionato:

NAPOLI in Champions se: vince col Pisa. Oppure se pareggia e la Roma non vince.
JUVE in Champions se: vince e la Roma e il Como non vincono.
MILAN in Champions se: vince, la Roma perde e il Como non vince.
(ROMA e COMO dovranno comunque aspettare l'ultima giornata).

ATALANTA in Conference se: non perde contro il Bologna.

LECCE salvo se: vince e la Cremonese perde.

Leggi anche
Maurizio Sarri

Sarri cambia idea, al derby ci sarà ma prepara la protesta: i retroscena del dietrofront

videovideo

Ultimi video

02:07
L'importanza di Dumfries

L'importanza di Dumfries

02:45
Toro, lo scudetto '76

Toro, lo scudetto '76

01:42
Amarcord Napoli a Pisa

Pisa-Napoli: amarcord dei tempi di Diego

02:01
Inter, festa e saluti

Inter, festa e saluti

01:17
Polveriera Lazio-Sarri

Polveriera Lazio-Sarri

01:25
Gasp, profumo d'Europa

Gasp, profumo d'Europa

01:37
Una scossa per la rimonta

Milan, una scossa per rialzarsi

01:46
Juve, la nuova difesa

Juve, difesa bunker

01:24
Domani Juve-Fiorentina

Juve: esame Fiorentina per la Champions

03:05
Domenica da vecchi tempi

Domenica da vecchi tempi

01:24
La luce di Roberto Baggio

La luce di Roberto Baggio

03:28
Raimondi: "Rivoluzione Milan: ecco chi sarà il ds e l'allenatore l'anno prossimo"

Raimondi: "Rivoluzione Milan: ecco chi sarà il ds e l'allenatore l'anno prossimo"

01:46
Ancelotti, re del Brasile

Ancelotti, re del Brasile

02:01
Chi il miglior portiere?

Chi il miglior portiere?

02:13
Il "fenomeno" Marotta

Il "fenomeno" Marotta

02:07
L'importanza di Dumfries

L'importanza di Dumfries

I più visti di Calcio

Spalletti, parole e idee

Spalletti, parole e idee

MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

MCH EVENTO LEGO MCH

Un Mondiale di... Lego: dalla Coppa del Mondo a Messi e CR7

Milan, tutti in ritiro

Milan, tutti in ritiro per la Champions

MCH CHIVU UMILE ESULTA A DISTANZA POST LAZIO 14/05 MCH

L'umiltà di Chivu: resta in disparte durante i festeggiamenti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:03
Sarri, quanti assenti con la Roma: dopo Zaccagni si ferma anche Motta, spazio al terzo portiere
15:54
Milan, Modric si è allenato con il gruppo: ci sarà contro il Genoa
15:46
Milan Clubs: "Discriminatorio vietare trasferta Genova a tifosi lombardi"
15:34
Napoli al completo, domani a Pisa Conte ritrova anche Neres
15:06
Cagliari, Pisacane: "Col Torino siamo padroni del nostro destino"