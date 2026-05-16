Morta una giovane stella del ciclismo belga: aveva 19 anni, l'annuncio sui social

Grave lutto nel mondo dello sport in Belgio. Jilke Michielsen, 19enne astro nascente del ciclismo si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro un tumore alle ossa. Lo ha annunciato la sua famiglia con un post pubblicato sul profilo Instagram della ragazza. Nata nel 2007, Jilke aveva già vinto tre titoli nazionali nella categoria juniores nella sua breve carriera. Tre anni fa le era stato diagnosticato il cancro, mentre lo scorso mese aveva interrotto la chemioterapia perché il suo corpo non sopportava più le cure.