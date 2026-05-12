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Galatasaray, Icardi all'attacco sui social: "Mi avete detto che ero grasso, che ero finito, fuori forma..."

L'attaccante argentino su Instagram dopo la vittoria del titolo turco: "I numeri e le statistiche parlano da soli. Vi invito a guardarli"

12 Mag 2026 - 12:51
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Grazie alla vittoria per 4-2 sull'Antalyaspor il Galatasaray si è laureato campione di Turchia per la 26esima volta nella sua storia e dopo il trionfo Mauro Icardi, attaccante dei giallorossi, si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe mandando via social un messaggio chiarissimo a chi in questa stagione travagliata ma anche in passato non gli ha risparmiato critiche anche feroci. 

"Durante questi 4 anni ho sentito di tutto - ha scritto l'argentino su Instagram postando una carrellata di foto della festa del Gala vissuta in compagnia della fidanzata China Suarez - Che ero grasso, che ero magro. Che ero finito, infortunato, fuori forma, o che non ero più lo stesso giocatore". 

"Forse avevate ragione - ha aggiunto - ma i numeri e le statistiche parlano da soli. Vi invito a guardarli. Ogni giorno c'era una nuova scusa, un nuovo titolo, una nuova bugia per vendere storie e cercare di screditarmi. Ma il tempo rimette sempre tutto al suo posto".

Poi la dedica per i tifosi: "Quando le cose si fanno difficili, quando la pressione è alta e bisogna davvero assumersi le proprie responsabilità. Solo pochi hanno la capacità di cambiare la storia. Grazie a chi non ha mai smesso di credere in me, di cantare, di sostenermi e di difendermi anche nei momenti più difficili. L'amore che mi avete dato in questi quattro anni vale più di qualsiasi bugia inventata".

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