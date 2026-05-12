Galatasaray, Icardi all'attacco sui social: "Mi avete detto che ero grasso, che ero finito, fuori forma..."

Poi la dedica per i tifosi: "Quando le cose si fanno difficili, quando la pressione è alta e bisogna davvero assumersi le proprie responsabilità. Solo pochi hanno la capacità di cambiare la storia. Grazie a chi non ha mai smesso di credere in me, di cantare, di sostenermi e di difendermi anche nei momenti più difficili. L'amore che mi avete dato in questi quattro anni vale più di qualsiasi bugia inventata".