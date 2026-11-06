Rugby: Del Piero incontra gli Azzurri prima della sfida al Sudafrica

06 Nov 2026 - 12:02
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© Foto da web

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Manca un giorno all'esordio della Nazionale italiana maschile nelle Northern Emisphere Series del Nations Championship. Gli Azzurri affronteranno il Sudafrica all'Allianz Stadium di Torino sabato 7 novembre alle 12.40 con diretta su Sky Sport Uno, in chiaro su Tv8 e in streaming su Nowtv. Prima della sfida ai Campioni del Mondo in carica, nella serata di giovedì 5 novembre - giorno in cui è stata annunciata la formazione dell'Italia - il gruppo guidato da Gonzalo Quesada ha ricevuto la visita di una icona dello sport italiano che nel 2006 ha vinto il Mondiale con la Nazionale di Calcio: Alessandro Del Piero. Storica figura del mondo del calcio, l'ex numero 10 della Juventus e della Nazionale italiana Calcio (con cui spesso scendeva in campo con il numero 7) ha incontrato la Nazionale italiana Maschile nel J-Hotel - quartier generale in preparazione alla sfida contro il Sudafrica - condividendo con gli Azzurri il valore di indossare la maglia della Nazionale e le sue esperienze sportive vissute nella sua lunga carriera. Del Piero ha poi ricevuto una maglia personalizzata - con nome e numero 10 - dell'Italrugby chiudendo l'incontro con una classica foto di gruppo e cenando insieme al gruppo.

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