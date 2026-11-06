Rugby: Del Piero incontra gli Azzurri prima della sfida al Sudafrica

Manca un giorno all'esordio della Nazionale italiana maschile nelle Northern Emisphere Series del Nations Championship. Gli Azzurri affronteranno il Sudafrica all'Allianz Stadium di Torino sabato 7 novembre alle 12.40 con diretta su Sky Sport Uno, in chiaro su Tv8 e in streaming su Nowtv. Prima della sfida ai Campioni del Mondo in carica, nella serata di giovedì 5 novembre - giorno in cui è stata annunciata la formazione dell'Italia - il gruppo guidato da Gonzalo Quesada ha ricevuto la visita di una icona dello sport italiano che nel 2006 ha vinto il Mondiale con la Nazionale di Calcio: Alessandro Del Piero. Storica figura del mondo del calcio, l'ex numero 10 della Juventus e della Nazionale italiana Calcio (con cui spesso scendeva in campo con il numero 7) ha incontrato la Nazionale italiana Maschile nel J-Hotel - quartier generale in preparazione alla sfida contro il Sudafrica - condividendo con gli Azzurri il valore di indossare la maglia della Nazionale e le sue esperienze sportive vissute nella sua lunga carriera. Del Piero ha poi ricevuto una maglia personalizzata - con nome e numero 10 - dell'Italrugby chiudendo l'incontro con una classica foto di gruppo e cenando insieme al gruppo.