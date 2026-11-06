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VENT RV 65, RV 65 H e RV 85: dal prototipo alla pista

VENT presenta a EICMA le nuove minicross da gara sviluppate in pista: motori M3R e M2R con avviamento elettrico, ciclistica in alluminio e l'inedita versione high RV 65 H per i piloti più alti

06 Nov 2026 - 11:50
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A EICMA 2026 VENT presenta nella versione industrializzata le minicross RV 65, RV 65 H e RV 85, svelate in forma di prototipo un anno fa. Dodici mesi di sviluppo e collaudi con i piloti dei campionati junior hanno portato a modelli ormai molto vicini alla versione definitiva di serie.

VENT Racing nasce dalla passione per le corse che da sempre accompagna il marchio, con l’obiettivo di riportare la moto italiana al centro della scena agonistica giovanile. L’esperienza in gara è stata decisiva: ogni indicazione raccolta in pista ha contribuito a migliorare le moto.

COLLAUDATE IN PISTA DA UN CAMPIONE ITALIANO

Nel corso della stagione la RV 85 è stata collaudata e sviluppata con Pietro Riganti, pilota del Manetta Team e Campione Italiano Motocross Junior classe 85. Test e gare hanno fornito dati e feedback preziosi su motore, ciclistica e ergonomia, trasferiti direttamente alle versioni di serie.

UNA VESTE AGGRESSIVA NEL ROSSO VENT

Anche l’estetica è cambiata: grafiche decise e linee aggressive vestono le nuove minicross del rosso VENT, il colore che da sempre caratterizza le moto da corsa della Casa lombarda e che oggi torna protagonista nelle categorie giovanili.

NASCE LA RV 65 H: UNA MOTO PER OGNI ALTEZZA

Le prove sul campo hanno mostrato un aspetto spesso sottovalutato: nella classe 65 i piloti tra gli 8 e gli 12 anni hanno altezze molto diverse tra loro. Per questo VENT affianca alla RV 65 la nuova RV 65 H, pensata per i piloti più alti, perché anche un giovane “over size” possa trovare la moto giusta per il debutto nel motocross. Per dare un riferimento concreto delle proporzioni, la RV 65 H ha un’altezza sella di 823 mm da terra, una misura che permette ai giovani piloti di statura più elevata di trovare una posizione di guida più adeguata alla propria corporatura. Un valore che si avvicina a quello della sorella maggiore RV 85, la cui sella si trova a 892 mm da terra. In questo modo VENT amplia le possibilità di scelta nella classe 65, offrendo una moto più adatta alle diverse caratteristiche fisiche dei giovani piloti.

UNITÀ MOTRICI SVILUPPATE A INTROBIO

Al centro del progetto ci sono due motori di nuova generazione, progettati e sviluppati dal reparto tecnico VENT: l'M3R di 65 cc e l'M2R di 85 cc. Tra le caratteristiche principali:

  • centralina elettronica programmabile, per adattare l’erogazione alle condizioni di gara;
  • avviamento elettrico, un’esclusiva VENT nel minicross;
  • valvola elettronica allo scarico, per ottimizzare la spinta ai medi e agli alti regimi;
  • testa scomponibile, per ottimizzare il rapporto di compressione e l'erogazione del motore;
  • frizione idraulica, per un controllo costante e progressivo;
  • carburatore da 30 mm sulla versione 85 cc, per una risposta piena in ogni situazione.

CICLISTICA PER CRESCERE IN SELLA

Il telaio perimetrale in alluminio garantisce rigidità, leggerezza e stabilità anche nei tratti più impegnativi. Le sospensioni a lunga escursione regolabili, con link sull’ammortizzatore, offrono sulla RV 85 una corsa di 278 mm all’anteriore e 289 mm al posteriore, e sulla RV 65 rispettivamente 215 mm e 253,5 mm. L’impianto frenante con dischi a margherita e comando idraulico assicura una decelerazione efficace anche nelle condizioni più gravose. Sulla RV 65 le regolazioni in altezza delle sospensioni e della posizione del manubrio permettono al giovane pilota di adattare la moto alle proprie misure.

UN KIT DI DOTAZIONE PENSATO PER LE CORSE

Un ulteriore punto di forza della gamma Race è rappresentato dal ricco kit di dotazione fornito insieme alla moto, pensato per rispondere alle esigenze di chi affronta allenamenti e competizioni. Il kit comprende una corona, un filtro aria, un pistone completo, una gabbietta a rulli, un pacco frizione, una candela, la protezione laterale del forcellone e il kit guarnizioni motore. Una dotazione di ricambi che permette a piloti, famiglie e team di avere sempre a disposizione alcuni dei componenti più importanti per la manutenzione e la gestione della moto durante la stagione agonistica.

Prezzo e disponibilità saranno comunicati in occasione del lancio commerciale

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