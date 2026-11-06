Mourinho: "Ronaldo-Portogallo? Non voglio commentare"

06 Nov 2026 - 12:07
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 Jose Mourinho © Getty Images

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"Non voglio commentare l'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale portoghese. Va rispettato, e io lo rispetto. Non è un ritiro. La sua carriera non è finita. Chiunque lo conosca sa che ha ancora degli obiettivi da raggiungere". Così Josè Mourinho, tecnico del Real Madrid, sul ritiro di Cristiano Ronaldo dalla nazionale portoghese. "L'unica cosa che vorrei è che il suo ritiro da calciatore avvenisse in un giorno diverso da ieri", ha aggiunto criticando il modo in cui è stato gestito questo addio, dato che il portoghese è apparso in un video leggendo una lettera ai tifosi, invece di partecipare a un grande evento pubblico come quello che Leo Messi aveva vissuto con l'Argentina solo poche settimane prima.

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