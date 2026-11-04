LA TRAGEDIA

Morte de Miguel, Spagna sotto shock: la Liga valuta di sospendere il campionato per un turno

La decisione verrà presa nelle prossime ore

04 Nov 2026 - 11:51
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Spagna sotto shock per la tragica scomparsa dell'attaccante del Tenerife Jesus de Miguel dopo uno scontro di gioco con il portiere di Andorra Owono, che in un'uscita fin quasi a centrocampo lo ha colpito con un ginocchio in pieno petto. La Liga sta valutando la possibilità di sospendere il turno di campionato di questo fine settimana, sia in prima che in seconda divisione. Secondo quanto riportato dai media iberici, in particolare l'emittente Ser, il presidente Javier Tebas ha preso in considerazione in queste ore l'ipotesi del rinvio, sebbene sia necessario risolvere innanzitutto alcune questioni contrattuali. "La Liga sta pensando di rinviare la prossima giornata di campionato. Ci sono già stati degli incontri in cui è stata discussa questa eventualità. Una decisione verrà presa nelle prossime ore e sarà comunicata ufficialmente ai club". Al momento è stata rinviata a data da destinarsi la sfida fra Granada e Tenerife, in programma sabato alle 21, resta ora da capire se la Liga deciderà di rinviare l'intera 13.a giornata anche della seconda divisione spagnola.

La Federcalcio spagnola aveva già deciso di rinviare le gare di Coppa del re di martedì, corrispondenti rispettivamente al primo e al terzo turno della Copa del Rey (Anaitasuna-Alaves e Pamplona-Eibar) e della Copa de la Reina Iberdrola. Analogamente, è stata sospesa anche la presentazione ufficiale ad Almendralejo della partita della Nazionale Under 21 contro il Giappone. 

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Jesus de Miguel Alameda, condividiamo tutti il terribile dolore di una perdita irreparabile. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari, ai compagni di squadra e a tutto il club. Tutto il mio affetto e il mio sostegno in questo momento così difficile. Riposa in pace", il messaggio di Javier Tebas, numero uno della Liga.

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