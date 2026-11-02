Grealish ancora nei guai: due notti a fare festa, l'Everton lo esclude

Non è la prima volta che Grealish finisce sulle prime pagine dei tabloid per le sue notti brave. Lo sa bene Pep Guardiola, che già nel maggio scorso si era trovato a fare i conti con un' altra esclusiva del The Sun: il quotidiano aveva pubblicato le immagini dell'allora giocatore più costoso nella storia del Manchester City (acquistato per circa 140 milioni di euro) visibilmente ubriaco in un bar, in pieno pomeriggio. All'epoca Grealish era alla sua prima stagione in prestito all'Everton. Guardiola aveva già deciso di lasciarlo partire, ritenendo che avesse perso di vista le proprie priorità. Una situazione che, stando alle parole dello stesso Grealish, era legata anche al modo in cui il nazionale inglese gestiva la propria vita lontano dal campo. Ora, a 31 anni, Jack si trova davanti a un bivio: è arrivato il momento di decidere che cosa vuole davvero dalla propria carriera.