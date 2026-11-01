Premier League: l’Arsenal piega il Liverpool 1-0 ad Anfield ed è in vetta da solo

Basta una zampata di Kai Havertz nel primo tempo all’Arsenal per superare 1-0 il Liverpool in trasferta e infilare l’ottavo successo nelle prime nove giornate di Premier League: i Gunners ad Anfield partono subito con il piede sull’acceleratore, ma per il vantaggio (che diventa poi gol partita) devono aspettare il 16’. Azione manovrata sulla destra, con Declan Rice che crossa dentro l’area e trova il sinistro sotto porta di Havertz, che firma l’1-0. I padroni di casa provano a reagire e spostano l’inerzia dalla propria parte, e a pochi minuti dall’intervallo arriva la grande occasione: punizione insidiosa di Wirtz al 39’, ma il suo destro si stampa sulla traversa.