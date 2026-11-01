Premier League: l’Arsenal piega il Liverpool 1-0 ad Anfield ed è in vetta da solo

L’Arsenal torna in solitaria in vetta alla Premier League, la squadra di Arteta si prende il big match della nona giornata vincendo 1-0 ad Anfield contro il Liverpool. I Gunners partono forte e riescono a stappare la partita al 16’ con una zampata di Kai Havertz, su assist di Rice. I Reds provano in tutti i modi a pareggiare, ma si fermano alla traversa colpita da Wirtz. I Campioni in carica sono ora a +3 sul Manchester City secondo.
Basta una zampata di Kai Havertz nel primo tempo all’Arsenal per superare 1-0 il Liverpool in trasferta e infilare l’ottavo successo nelle prime nove giornate di Premier League: i Gunners ad Anfield partono subito con il piede sull’acceleratore, ma per il vantaggio (che diventa poi gol partita) devono aspettare il 16’. Azione manovrata sulla destra, con Declan Rice che crossa dentro l’area e trova il sinistro sotto porta di Havertz, che firma l’1-0. I padroni di casa provano a reagire e spostano l’inerzia dalla propria parte, e a pochi minuti dall’intervallo arriva la grande occasione: punizione insidiosa di Wirtz al 39’, ma il suo destro si stampa sulla traversa.
Anche dopo la pausa sono sempre gli uomini di Iraola a premere, ma nella mezz’ora finale la stanchezza dei Reds aumenta, mentre gli ospiti sembrano in gestione. La chance più ghiotta per il pari arriva sui piedi di Araujo al 77’, ma l’ex Barcellona viene murato. Ci provano anche Ngumoha e Barcola nel recupero, ma alla fine vincono i Campioni in carica. L’Arsenal sale a 24 punti, con 8 vittorie e una sconfitta registrate fin qui in Campionato: fermo a quota 15 il Liverpool, al quinto posto e ora a -1 dalla zona Champions League (occupata dal Chelsea, quarto a quota 16).