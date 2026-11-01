INGHILTERRA

Premier League: l’Arsenal piega il Liverpool 1-0 ad Anfield ed è in vetta da solo

Basta un gol del tedesco ai Gunners per andare a +3 sul Manchester City di Maresca

01 Nov 2026 - 19:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

L’Arsenal torna in solitaria in vetta alla Premier League, la squadra di Arteta si prende il big match della nona giornata vincendo 1-0 ad Anfield contro il Liverpool. I Gunners partono forte e riescono a stappare la partita al 16’ con una zampata di Kai Havertz, su assist di Rice. I Reds provano in tutti i modi a pareggiare, ma si fermano alla traversa colpita da Wirtz. I Campioni in carica sono ora a +3 sul Manchester City secondo.

Basta una zampata di Kai Havertz nel primo tempo all’Arsenal per superare 1-0 il Liverpool in trasferta e infilare l’ottavo successo nelle prime nove giornate di Premier League: i Gunners ad Anfield partono subito con il piede sull’acceleratore, ma per il vantaggio (che diventa poi gol partita) devono aspettare il 16’. Azione manovrata sulla destra, con Declan Rice che crossa dentro l’area e trova il sinistro sotto porta di Havertz, che firma l’1-0. I padroni di casa provano a reagire e spostano l’inerzia dalla propria parte, e a pochi minuti dall’intervallo arriva la grande occasione: punizione insidiosa di Wirtz al 39’, ma il suo destro si stampa sulla traversa. 

Anche dopo la pausa sono sempre gli uomini di Iraola a premere, ma nella mezz’ora finale la stanchezza dei Reds aumenta, mentre gli ospiti sembrano in gestione. La chance più ghiotta per il pari arriva sui piedi di Araujo al 77’, ma l’ex Barcellona viene murato. Ci provano anche Ngumoha e Barcola nel recupero, ma alla fine vincono i Campioni in carica. L’Arsenal sale a 24 punti, con 8 vittorie e una sconfitta registrate fin qui in Campionato: fermo a quota 15 il Liverpool, al quinto posto e ora a -1 dalla zona Champions League (occupata dal Chelsea, quarto a quota 16).

premier league
arsenal
liverpool

Premier League

Jackson condanna il City alla prima sconfitta, l'Arsenal lo aggancia in vetta. Il Tottenham batte il Chelsea e rilancia De Zerbi

Havertz gela il Liverpool ad Anfield e l'Arsenal vola: Arteta sorpassa il City èd è solo in vetta

Carrick e Maresca, quanti guai: il Chelsea affonda lo United, il Brighton stende il City. Bene De Zerbi

Juve, c'è un concorrente in meno per Conte: il Manchester United, se cambia, punta su Howe

00:17
DICH PRIMO MINISTRO INGLESE SU HARRY KANE DICH

Kane Pallone d'Oro, si congratula perfino il primo ministro inglese

Il Manchester United conferma per ora Carrick, ma i tifosi contestano i giocatori

24

Arsenal, che flop! Battuto ai rigori da una squadra di quarta divisione

Carrick

Sprofondo United: tris Bournemouth e Carrick è appeso a un filo. Ok Liverpool e Newcastle

Jackson condanna il City alla prima sconfitta, l'Arsenal lo aggancia in vetta. Il Tottenham batte il Chelsea e rilancia De Zerbi

I più visti di Calcio Estero

Simone Inzaghi 

Inzaghi fa turnover e perde in Champions League asiatica. La reazione della stampa: "Ha rovinato tutto, è sabotaggio alla squadra"

Follia nel derby di Istanbul, decide Osimhen poi scoppia il Far West: interviene la Polizia VIDEO

Cristiano Ronaldo - AlmeríaA fine febbraio CR7 ha acquisito il 25% dell’Almería, club spagnolo che gioca in Segunda Division, diventandone così uno degli investitori

Cristiano Ronaldo risponde alle critiche dopo la vittoria del "BOAT": "Il calcio è dei tifosi"

La Cina boicotta Mbappé! Kylian perde due sponsor e non è finita qui

MCH CR7 SBAGLIA TUTTO CON L'AL NASSR 21/10 MCH

Cristiano Ronaldo, ma che combini? Sbaglia un rigore e un gol facile

Leao entra in campo e viene sostituito dopo 16 minuti: cos'è successo

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:36
Il Palermo non spreca l'occasione: il tris al Vicenza in rimonta vale la fuga. Avellino ok, l’Arezzo blocca l’Ascoli
21:31
Le foto dello storico GP che può incoronare Antonelli
21:22
Juve-Napoli, inizio difficile per l'arbitro Sozza: Koopmeiners graziato, Cabal chiede un rigore
21:08
Juve-Napoli, Allegri sugli spalti al fianco del ds Manna
21:05
Genoa, De Rossi: "Vittoria pesantissima"