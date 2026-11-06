MotoGp Qatar: confermata l'idoneità per Jorge Martin

06 Nov 2026 - 11:56
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Jorge Martin © italyphotopress

Jorge Martin © italyphotopress

Jorge Martín ha completato il controllo medico in vista del Gran Premio del Qatar classe MotoGp, come previsto dal nuovo protocollo. È confermata - comunica l'Aprilia - l'idoneità dello spagnolo, già stabilita in occasione del GP della Malesia dove il pilota del team di Noale dopo aver girato nelle prime libere ha rinunciato a correre per il resto del week end. Martin può così andare in pista nelle prime libere in programma alle 12.45 ora italiana. Martín è ancora in corsa per il titolo, a 44 punti di distacco da Marc Márquez nel Mondiale MotoGP 2026.

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