MotoGp Qatar: confermata l'idoneità per Jorge Martin

Jorge Martín ha completato il controllo medico in vista del Gran Premio del Qatar classe MotoGp, come previsto dal nuovo protocollo. È confermata - comunica l'Aprilia - l'idoneità dello spagnolo, già stabilita in occasione del GP della Malesia dove il pilota del team di Noale dopo aver girato nelle prime libere ha rinunciato a correre per il resto del week end. Martin può così andare in pista nelle prime libere in programma alle 12.45 ora italiana. Martín è ancora in corsa per il titolo, a 44 punti di distacco da Marc Márquez nel Mondiale MotoGP 2026.