Morte de Miguel, Owono rompe il silenzio: "Fatico a elaborare quanto successo"

Addio a Jesus de Miguel Almaleda, morto dopo uno scontro col portiere avversario
© Da video
© Da video
"Sono i giorni più difficili della mia vita. Faccio fatica a trovare le parole e mi è molto difficile elaborare tutto ciò che è successo. Provo un dolore immenso per la perdita di Jesus. Il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che lo amavano". Queste le prime parole - affidate a una nota del club - del portiere dell'Andorra, Jesus Owono, dopo lo scontro di gioco che ha provocato la morte dell'attaccante del Tenerife Jesús de Miguel.
"So che ci saranno molte questioni da affrontare e le affronterò con il massimo rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Jesús e al dolore che stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesús", conclude Owono in un post sui canali social ufficiali dell'Andorra. Lo stesso club ha chiesto "la massima sensibilità e rispetto". Questo mercoledì, prima di una sessione di allenamento facoltativa presso l'Estadi Comunal, è stato osservato un minuto di silenzio - sentito, commovente e carico di rispetto - in memoria di Jesús de Miguel.
La polizia spagnola ha aperto un'inchiesta per possibile ipotesi di omicidio colposo dopo la morte dell'attaccante del Tenerife Jesus De Miguel, deceduto per arresto cardiaco in seguito a uno scontro di gioco con il portiere di Andorra Jesus Owono durante una partita della seconda serie spagnola. Secondo la legge spagnola i decessi per cause non naturali, compresi gli incidenti, sono soggetti ad accertamenti giudiziari. Intanto, secondo l'accusa, è molto difficile che venga aperto un procedimento penale nei confronti del numero uno in quanto il colpo è avvenuto durante un'azione di gioco. Dopo la notizia della morte dell'attaccante, Owono ha chiuso il proprio canale Instagram.
Se la posizione di Owono sembra penalmente protetta dal fatto che si sia trattato di una situazione di gioco, con il pallone conteso, al vaglio degli inquirenti ci sono le tempistiche e le manovre dei soccorsi sanitari - fondamentali in casi di commozione cardiaca, che secondo gli esperti è l'ipotesi più probabile come causa del decesso. Non è chiaro, infatti, se il giocatore abbia o meno ricevuto ossigeno, e se sì con quale procedura, così come non è chiaro il motivo per cui l'ambulanza non sia entrata in campo per evacuarlo: de Miguel è rimasto sul campo per poco più di sei minuti prima di essere sistemato su una tavola spinale, per poi essere trasportato di corsa da allenatori e giocatori fino all'ambulanza. A questo si aggiungono alcune "discrepanze riscontrate nei rapporti o presunte imprecisioni in relazione ad altri elementi di prova allegati al fascicolo", segnalate da fonti di polizia ai media spagnoli.
© Da video
© Da video
La Liga sta valutando la possibilità di sospendere il turno di campionato di questo fine settimana, sia in prima che in seconda divisione. Secondo quanto riportato dai media iberici, in particolare l'emittente Ser, il presidente Javier Tebas ha preso in considerazione in queste ore l'ipotesi del rinvio, sebbene sia necessario risolvere innanzitutto alcune questioni contrattuali. "La Liga sta pensando di rinviare la prossima giornata di campionato. Ci sono già stati degli incontri in cui è stata discussa questa eventualità. Una decisione verrà presa nelle prossime ore e sarà comunicata ufficialmente ai club". Al momento è stata rinviata a data da destinarsi la sfida fra Granada e Tenerife, in programma sabato alle 21, resta ora da capire se la Liga deciderà di rinviare l'intera 13.a giornata anche della seconda divisione spagnola.