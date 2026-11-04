Morte de Miguel, Owono rompe il silenzio: "Fatico a elaborare quanto successo"

Se la posizione di Owono sembra penalmente protetta dal fatto che si sia trattato di una situazione di gioco, con il pallone conteso, al vaglio degli inquirenti ci sono le tempistiche e le manovre dei soccorsi sanitari - fondamentali in casi di commozione cardiaca, che secondo gli esperti è l'ipotesi più probabile come causa del decesso. Non è chiaro, infatti, se il giocatore abbia o meno ricevuto ossigeno, e se sì con quale procedura, così come non è chiaro il motivo per cui l'ambulanza non sia entrata in campo per evacuarlo: de Miguel è rimasto sul campo per poco più di sei minuti prima di essere sistemato su una tavola spinale, per poi essere trasportato di corsa da allenatori e giocatori fino all'ambulanza. A questo si aggiungono alcune "discrepanze riscontrate nei rapporti o presunte imprecisioni in relazione ad altri elementi di prova allegati al fascicolo", segnalate da fonti di polizia ai media spagnoli.