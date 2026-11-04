la tragedia

Morte de Miguel, Owono rompe il silenzio: "Fatico a elaborare quanto successo"

Il portiere protagonista dello scontro fatale (che ha dovuto chiudere i social) affida il suo dolore a una nota del club: "Penso costantemente a de Miguel"

04 Nov 2026 - 18:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Sono i giorni più difficili della mia vita. Faccio fatica a trovare le parole e mi è molto difficile elaborare tutto ciò che è successo. Provo un dolore immenso per la perdita di Jesus. Il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che lo amavano". Queste le prime parole - affidate a una nota del club - del portiere dell'Andorra, Jesus Owono, dopo lo scontro di gioco che ha provocato la morte dell'attaccante del Tenerife Jesús de Miguel.

"So che ci saranno molte questioni da affrontare e le affronterò con il massimo rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Jesús e al dolore che stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesús", conclude Owono in un post sui canali social ufficiali dell'Andorra. Lo stesso club ha chiesto "la massima sensibilità e rispetto". Questo mercoledì, prima di una sessione di allenamento facoltativa presso l'Estadi Comunal, è stato osservato un minuto di silenzio - sentito, commovente e carico di rispetto - in memoria di Jesús de Miguel.

Aperta un'inchiesta per possibile omicidio colposo

 La polizia spagnola ha aperto un'inchiesta per possibile ipotesi di omicidio colposo dopo la morte dell'attaccante del Tenerife Jesus De Miguel, deceduto per arresto cardiaco in seguito a uno scontro di gioco con il portiere di Andorra Jesus Owono durante una partita della seconda serie spagnola. Secondo la legge spagnola i decessi per cause non naturali, compresi gli incidenti, sono soggetti ad accertamenti giudiziari. Intanto, secondo l'accusa, è molto difficile che venga aperto un procedimento penale nei confronti del numero uno in quanto il colpo è avvenuto durante un'azione di gioco. Dopo la notizia della morte dell'attaccante, Owono ha chiuso il proprio canale Instagram. 

Carenze nei soccorsi

 Se la posizione di Owono sembra penalmente protetta dal fatto che si sia trattato di una situazione di gioco, con il pallone conteso, al vaglio degli inquirenti ci sono le tempistiche e le manovre dei soccorsi sanitari - fondamentali in casi di commozione cardiaca, che secondo gli esperti è l'ipotesi più probabile come causa del decesso. Non è chiaro, infatti, se il giocatore abbia o meno ricevuto ossigeno, e se sì con quale procedura, così come non è chiaro il motivo per cui l'ambulanza non sia entrata in campo per evacuarlo: de Miguel è rimasto sul campo per poco più di sei minuti prima di essere sistemato su una tavola spinale, per poi essere trasportato di corsa da allenatori e giocatori fino all'ambulanza. A questo si aggiungono alcune "discrepanze riscontrate nei rapporti o presunte imprecisioni in relazione ad altri elementi di prova allegati al fascicolo", segnalate da fonti di polizia ai media spagnoli.

Addio a Jesus de Miguel Almaleda, morto dopo uno scontro col portiere avversario

1 di 9
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

Stop al campionato?

 La Liga sta valutando la possibilità di sospendere il turno di campionato di questo fine settimana, sia in prima che in seconda divisione. Secondo quanto riportato dai media iberici, in particolare l'emittente Ser, il presidente Javier Tebas ha preso in considerazione in queste ore l'ipotesi del rinvio, sebbene sia necessario risolvere innanzitutto alcune questioni contrattuali. "La Liga sta pensando di rinviare la prossima giornata di campionato. Ci sono già stati degli incontri in cui è stata discussa questa eventualità. Una decisione verrà presa nelle prossime ore e sarà comunicata ufficialmente ai club". Al momento è stata rinviata a data da destinarsi la sfida fra Granada e Tenerife, in programma sabato alle 21, resta ora da capire se la Liga deciderà di rinviare l'intera 13.a giornata anche della seconda divisione spagnola.

Leggi anche

Morte de Miguel, Spagna sotto shock: la Liga valuta di sospendere il campionato per un turno

Ultimi video

01:20
Balzarini: "Spalletti ha un'idea chiarissima"

Balzarini: "Spalletti ha un'idea chiarissima"

00:24
Koopmeiners: "Bello giocare contro mio fratello, sarà ancora più bello se dovessimo vincere" DICH

Koopmeiners: "Bello giocare contro mio fratello"

01:40
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

01:51
L'Italia dopo il Milan: Cisse vuole tutto

L'Italia dopo il Milan: Cisse vuole tutto

01:31
Tuffi negli spalti, per follia o per amore

Tuffi negli spalti, per follia o per amore

01:32
Inter, vittoria senza festa con la curva

Inter, vittoria senza festa con la curva

02:58
Morte in campo: parla il portiere indagato

Morte in campo: parla il portiere indagato

02:25
Dramma in Spagna: silenzio e lacrime nel mondo

Dramma in Spagna: silenzio e lacrime nel mondo

00:25
Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

00:54
LIVE LANDONI PER SITO 4/11 SRV

Landoni: "De Bruyne dà l'ok! Titolare contro il Porto"

00:21
MCH ESULTANZA COREANA SRV

Esultanza alla coreana. Vedere per credere la follia di Moon Seon-Min

01:59
Taveri: "Inter, il futuro in Champions passa da..."

Taveri: "Inter, il futuro in Champions passa da..."

01:43
Taveri: "Amorim deve spiegare su Cisse..."

Taveri: "Amorim deve spiegare su Cisse..."

01:33
Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

01:52
Landoni: "Allegri, clamoroso dubbio su de Bruyne"

Landoni: "Allegri, clamoroso dubbio su de Bruyne"

01:20
Balzarini: "Spalletti ha un'idea chiarissima"

Balzarini: "Spalletti ha un'idea chiarissima"

I più visti di Calcio Estero

Morte de Miguel, Spagna sotto shock: la Liga valuta di sospendere il campionato per un turno

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Follia nel derby di Istanbul, decide Osimhen poi scoppia il Far West: interviene la Polizia VIDEO

MCH ESULTANZA COREANA SRV

Esultanza alla coreana. Vedere per credere la follia di Moon Seon-Min

Simone Inzaghi 

Inzaghi fa turnover e perde in Champions League asiatica. La reazione della stampa: "Ha rovinato tutto, è sabotaggio alla squadra"

MCH CR7 SBAGLIA TUTTO CON L'AL NASSR 21/10 MCH

Cristiano Ronaldo, ma che combini? Sbaglia un rigore e un gol facile

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Lazio – Zaccagni
19:26
Lazio, tegola Zaccagni: niente Napoli, c'è lesione. I tempi di recupero
Fullkrug
19:07
Klopp pronto a chiamare Fullkrug: il capocannoniere della Buneds verso il ritorno in Nazionale
18:56
Az Alkmaar-Juve, Koopmeiners: "Speciale affrontare mio fratello Teun"
18:54
Anticipo Europa League: Rennes-Olympiakos 0-0
18:37
Fiorentina in lutto, scomparso Bernardo Rogora uno degli eroi del 2° scudetto