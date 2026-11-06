Morte de Miguel, la tragedia è doppia: “Owono si è chiuso in casa, non sa nemmeno chi sia”

Il nazionale della Guinea sta portando un fardello pesantissimo, schiacciato dalla perdita di una vita umana. Pur ricevendo continue rassicurazioni sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente di campo, Owono sente addosso il senso di colpa e fatica a darsi pace, consapevole che ci vorrà moltissimo tempo — forse non basterà un'intera esistenza — per elaborare quanto accaduto. Fortunatamente non è solo ad affrontare quelli che lui stesso ha definito "i giorni più difficili della mia vita": nella sua casa la vicinanza è costante. Da quando è rientrato nel Principato con l'Andorra, non ha più messo piede fuori casa. Accanto a lui ci sono la madre, la compagna e diversi amici, tra cui ex compagni di squadra e i suoi agenti, corsi al suo fianco fin dal giorno della tragedia. Anche il club, a partire dall'azionista di maggioranza Gerard Piqué, insieme a staff, allenatori e compagni di spogliatoio, si è mobilitato per offrirgli tutto il supporto possibile e aiutarlo a risalire la china.