De Miguel e il colpo al petto fatale, l'analisi del cardiologo: "Caso rarissimo"

Trasportato all'ospedale universitario Nuesta Señora de Candelaria, de Miguel è stato ricoverato in terapia intensiva. All'inizio il club aveva parlato di condizioni gravi ma stabili, nella notte però un peggioramento ha portato alla morte del calciatore. I risultati dell'autopsia determineranno se l'arresto cardiaco sia stato una conseguenza diretta dello scontro, o se abbiano inciso anche altri fattori. "Non sappiamo se il ragazzo soffrisse di una cardiopatia non diagnosticata e se fosse quindi un soggetto predisposto a sviluppare un'aritmia di questo genere, molto rara in un cuore perfettamente sano", fa notare Perrone Filardi. "Bisognerà verificare anche se avesse una storia familiare di morte improvvisa, eventuali indizi di una patologia cardiaca e quali controlli e screening avesse effettuato", conclude. "C'è quindi anche una storia clinica, personale e familiare da ricostruire".