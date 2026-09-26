Daniel Osvaldo operato d'urgenza al polmone e ricoverato in terapia intensiva

Sono ore di fortissima apprensione per le condizioni di salute di Daniel Osvaldo, trasportato d'urgenza in ospedale a causa di un serio problema polmonare. L'ex attaccante tra le altre (ha vestito sette maglie in Italia) di Roma, Juventus, Inter e della Nazionale si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Hospital Municipal de Llavallol.
Il quadro clinico dell'ex calciatore si è aggravato dopo giorni di sofferenza nella sua abitazione, dove è stato soccorso dalla sorella e da un amico. Il tempestivo trasferimento nella struttura sanitaria nella provincia di Buenos Aires ha permesso ai medici di evidenziare un grave versamento pleurico sul lato destro con presenza di infezione.
Di fronte alla gravità della situazione, l'équipe medica ha optato per un'operazione chirurgica immediata volta a drenare i liquidi e pulire la zona compromessa. Stando alle indiscrezioni filtrate dalla stampa locale, i chirurghi avrebbero effettuato anche la rimozione di una porzione di tessuto polmonare per contenere la complicazione.
Il quarantenne resta in prognosi riservata sotto costante monitoraggio dei parametri vitali. La famiglia dell'ex centravanti ha chiesto la massima riservatezza, spingendo la struttura sanitaria a limitare le visite ai soli parenti stretti senza rilasciare bollettini medici ufficiali.
Dopo l'addio al calcio giocato avvenuto nel 2020, Osvaldo si era dedicato alla musica e successivamente alla carriera di commentatore televisivo. In diverse occasioni il diretto interessato aveva condiviso pubblicamente i momenti complessi della sua vita privata, segnati dalla lotta contro la depressione e le dipendenze.