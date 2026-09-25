Il City trema: "Colpevoli per 114 capi d'accusa". Dalla retrocessione alla penalizzazione: gli scenari

Il Manchester City è stato incriminato a seguito di un'indagine su presunte violazioni commesse tra il 2009 e il 2018, e il caso è stato deferito a una commissione indipendente per la valutazione delle accuse. L'indagine è iniziata dopo che il quotidiano tedesco Der Spiegel ha pubblicato, nel novembre 2018, documenti finanziari riservati del City. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario (FFP) della UEFA e le regole interne della lega in materia di redditività e sostenibilità (PSR). Il club ha sempre negato le accuse.