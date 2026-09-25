IL CASO

Il City trema: "Colpevoli per 114 capi d'accusa". Dalla retrocessione alla penalizzazione: gli scenari

La Premier avrebbe stabilito che il club di Manchester avrebbe infranto le regole finanziarie del campionato: ora si attende il ricorso e, in caso, la possibile sanzione

25 Set 2026 - 16:27
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Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Questo quanto riporta il The Athletic, "sezione" sportiva del New York Times. Ancora manca una comunicazione ufficiale, pertanto le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite. Al momento non si può escludere nessuna opzione: dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura a una possibile espulsione dalla Premier, tutte le possibilità restano sul tavolo.

In ogni caso ci si aspetta che i Citizens presenteranno ricorso. Al momento non c'è una posizione ufficiale dei dirigenti del club di Manchester che però avrebbero commentato in maniera informale la situazione sempre ai microfoni del The Athletic: "Il processo della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi ancora da completare e soggetti a una rigorosa riservatezza. Pertanto, la posizione del Manchester City FC rimane coerente con la dichiarazione rilasciata dal club nel febbraio 2023. Il club ha diligentemente rispettato il giusto processo per otto anni, partendo dal presupposto che il consiglio di amministrazione e la dirigenza della Premier League si sarebbero comportati come un organo di regolamentazione indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte."

Il Manchester City è stato incriminato a seguito di un'indagine su presunte violazioni commesse tra il 2009 e il 2018, e il caso è stato deferito a una commissione indipendente per la valutazione delle accuse. L'indagine è iniziata dopo che il quotidiano tedesco Der Spiegel ha pubblicato, nel novembre 2018, documenti finanziari riservati del City. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario (FFP) della UEFA e le regole interne della lega in materia di redditività e sostenibilità (PSR). Il club ha sempre negato le accuse.

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