Manchester City, le accuse a Mansour: pagamenti in nero e sponsor gonfiati

Il Manchester City sarebbe stato riconosciuto colpevole di 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League e ora rischia grosso. Ma quali sono queste accuse che fanno tremare i Citizens? Come spiega La Gazzetta dello Sport, sono divisibili in tre categorie: 35 di esse, le meno gravi che da sole porterebbero solo a una multa, riguardano la mancata collaborazione all’indagine che la Lega ha condotto tra il 2018 e il 2023, mentre le altre, le più gravi, riguardano la manipolazione dei registri finanziari per ottenere un vantaggio e i pagamenti illeciti a giocatori e allenatori.