Match Attax compie 20 e Topps rinnova la storica collezione di card

La linea Topps Match Attax cambia pelle per mettere al centro il puro divertimento, con un formato ancora più accessibile e pensato per far scendere in campo i più giovani. La vera novità sta nell'intuitivo sistema di rarità: un codice immediato di icone e simboli – dalle Base Card fino alle ricercatissime Rare e Hyper Rare – che rende valori e statistiche subito leggibili, trasformando ogni sfida e ogni scambio in un'emozione immediata. Accanto ai fuoriclasse del calcio europeo come Yamal, Haaland e Bellingham, la linea sfoggia nuovi design d'impatto come Power Play, Signature Style, Genuine Genius e Attax Master. Non mancano poi le gemme d'eccezione: le carte in edizione limitata 20th Anniversary, l'esclusivo set All-Time 100 Club e le introvabili Mystical Full-Art - le più rare del set, con un’uscita stimata di 1 ogni 4320 bustine. Il tutto racchiuso in una gamma ricca e versatile, distribuita in edicola, negozi di giochi e supermercati, e declinata in Starter Pack, Eco Pack e nelle iconiche Booster e Mega Tin.