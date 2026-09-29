Addio alla Superlega, Barça e Real verso rientro nell'Efc, Al Khelaifi: "Uniti più forti"

Barcellona e Real Madrid sono pronti a rientrare nell'Efc, l'associazione dei club europei da cui erano usciti in seguito al fallito progetto della Superlega. Lo ha annunciato il presidente Nasser Al-Khelaifi nel corso dell'assemblea generale a Copenaghen. "Vorrei ringraziare il presidente dell'FC Barcelona, Joan Laporta, per la fiducia riposta nell'EFC: bentornato in famiglia. Vorrei inoltre ringraziare il presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, per aver creduto che il futuro del calcio europeo debba fondarsi sull'unità e sugli interessi collettivi; siamo lieti che il club stia per rientrare nella famiglia dell'EFC", ha detto. "La nostra diversità è il punto di forza dell'EFC, mentre l'unità è nel nostro Dna. Pur avendo oltre 900 opinioni diverse, condividiamo tutti un'unica visione e un'unica voce all'interno della stessa organizzazione. E in un mondo diviso - sia dentro che fuori dal calcio - sono orgoglioso che l'EFC cerchi di unire tutti per il bene comune", ha dichiarato ancora Al Khelaifi. Il patron del Psg ha quindi ribadito il sodalizio sempre più forte con la Uefa perché "quando la Uefa e i club collaborano strettamente, a vincere è il calcio. Affrontiamo insieme, faccia a faccia, qualsiasi questione o problema e troviamo sempre delle soluzioni".