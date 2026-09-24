Il dramma (non più) segreto di Andy Carroll: "Sono stato aggredito sessualmente"

Nel testo, il calciatore ammette quanto sia stato complesso scalfire quel muro di silenzio, tenuto in piedi a lungo anche con i propri cari: "Ci sono ferite che non si riescono a cancellare. Ciò che mi è accaduto qualche anno fa è stato così devastante che fino all'ultimo ero incerto se inserirlo o meno nel libro. Soltanto pochissime persone ne erano a conoscenza. Io e mia moglie Lou abbiamo riflettuto a lungo prima di compiere questo passo. Rivelarlo mi spaventa, ma questa vicenda fa ormai parte della mia storia, esattamente come i momenti felici. Se la mia testimonianza potrà essere d'aiuto anche a una sola persona, allora ne sarà valsa la pena".