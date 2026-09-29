Inchiesta "calcio pulito" in Turchia: arrestato il capo degli arbitri Gundogdu e altri 6 dirigenti

Ferhat Gundogdu © Da video
Il presidente degli arbitri in Turchia e altre sei persone sono state arrestate e poste sotto custodia. Lo ha riferito il ministro della Giustizia, dichiarando di "lavorare per un calcio pulito".
Il presidente del Comitato centrale degli arbitri della Federazione calcistica turca, Ferhat Gundogdu, il suo vice presidente e altri cinque sospettati sono stati arrestati in una rete organizzata in quattro province del Paese, secondo l'agenzia di stampa Anadolu.
"Perquisizioni giudiziarie sono state condotte nelle loro case, luoghi di lavoro e uffici", riferisce il ministro della Giustizia Akin Gurlek su X. Il ministro cita "presunte interferenze nelle valutazioni degli arbitri, nelle designazioni per le partite, nei processi di valutazione e indicazione, nonché nelle verifiche dell'applicazione del regolamento".