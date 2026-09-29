qualif. Europei U21, Italia in Armenia, Ndour: "A Yerevan per vincere"

Sono tutti discorsi che inquadrano il momento, ma che saranno rimandati dopo i 90' di Yerevan. "C'è grande entusiasmo - racconta Cher Ndour da Tirrenia -. È la prima volta che affrontiamo un raduno così lungo e che stiamo insieme così tanti giorni: è bello perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare bene in vista delle due partite decisive. Con l'Armenia sarà difficile, perché affrontiamo una squadra che si difende bene e stretta, dovremo essere bravi a imporre il nostro ritmo, mettendoci voglia e intensità cercando di sbloccarla il prima possibile. Abbiamo qualità in ogni reparto per fare noi la partita". Prendersi i tre punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto con la Polonia, questa è la missione di Ndour e compagni: "Giocare in casa la partita decisiva ci dà una spinta in più. Abbiamo ancora un po' di rammarico per aver perso in casa loro, ma sono convinto che possiamo farcela. D'altronde, queste sono le partite, quelle in cui c'è in palio qualcosa, che chiunque vorrebbe giocare. Sappiamo che dipende solo da noi, anche Baldini ce lo ripete sempre: dobbiamo concentrarci su noi stessi, perché con la qualità e lo spirito giusto possiamo vincere con chiunque".